Els quatre pobles medievals més bonics de Catalunya

Besalú (Garrotxa)

Imatge d'arxiu del pont d'entrada a Besalú Foto: Gironanotícies

Montblanc (Conca de Barberà)

Campament d'època a les muralles de Montblanc, en el marc de la Setmana Medieval. Foto: Núria Torres/ACN

Montfalcó Murallat (Segarra)

Montfalcó Murallat, en una imatge aèrea Foto: Ara Lleida

Peratallada (Baix Empordà)

Els carrers de Peratallada, en una imatge d'arxiu Foto: Arxiu

és un país amb molta història. I la diversitat de municipis que s'hi troba ho demostra. Entre aquests, els, alguns dels quals han estat destacats per la revistaper ser delsde tot l'Estat. Es tracta de conjunts històrics que recorden l'esplendor de l'edat mitjana, recintes emmurallats i amb carrers de pedra.Són, doncs, petites joies escampades arreu del país que val la pena conèixer per endinsar-se en la seva. Molts d'ells encara conserven elsde l'època que demostren la importància que tenien segles enrere. Aquesta és la descripció que dona la coneguda revista de cadascun."És un dels nuclis medievals més ben preservats i en realitat no li falta de res. Situat a la comarca de la Garrotxa, Girona, s’entra al poble a través d’un majestuós pont romànic que condueix a l’interior del recinte emmurallat. Una vegada allí, carrerons empedrats s’entreteixeixen per a portar-nos fins a visites tan recomanables com l’església de Sant Vicenç del segle XII i la Sala Gòtica de la Cúria Real o el recorregut pel barri jueu"."Si hi hagués un rànquing amb els pobles més i millor emmurallats d’Espanya, Montblanc estaria, com a mínim, en el podi. Per això és imprescindible aprofitar les visites guiades que es realitzen de les torres de la muralla, a més de circumval·lar-la per a descobrir els seus murs més magnètics. Abans de creuar qualsevol de les seves poderoses portes, val la pena donar un cop d’ull al seu celler modernista i, de pas, tastar qualsevol dels seus vins. És un poble que encara conserva el seu traçat ancestral i que condueix, a poc a poc, a racons màgics com l’Església de Santa Maria la Major, la Plaça Major o el mirat de Santa Bàrbara"."No és que Montfalcó Murallat sigui un poble emmurallat. És que tot ell és una fortalesa. Situat en un promontori des del qual es domina tota la comarca de la Segarra, aquest baluard va ser molt valuós durant la Reconquesta i la consolidació de la corona d’Aragó. Més tard, el límit d’espai va limitar la seva expansió i es va convertir en gairebé un record. Avui dia, la seva indubtable fotogènia l’ha ressuscitat, oferint al viatger una experiència molt genuïna on no sols destaca el seu paisatge tan bé conservat i reconstruït. Pura pedra""Com un museu a l’aire lliure, però viu i trepidant, així és la visita a aquest petit poble empordanès, embolicat en sòlides muralles i amb carrers estrets i tortuosos en els quals s’alineen bars i restaurants amb encant. Conserva el seu caràcter rural i la seva distribució medieval original amb una preservació admirable".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola