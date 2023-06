Existeix el producte que acoloreix l'aigua de la piscina si ens fem pipí o és un mite?

És el malson de qualsevol infant -i de més d'un adult- quan arriba l'estiu. Molta aigua, sol, poca roba i encara menys ganes de sortir de la piscina per anar al lavabo. Un còctel que acaba portant en molts casos a prendre la decisió de, amb l'esperança que no hi hagi el producte que l'acoloreix quan entra en contacte amb l'orina. Però, realment existeix aquest temutEl pipí està format per uni altres substàncies. Això fa que la proporció que podria provocar una reacció química en topar amb el producte sigui molt baixa i que, per tant, fos necessària una gran quantitat d'aquest. En definitiva, emprar-lo implicariatots els banyistes.Així doncs, el producte que acoloreix l'orina a la piscina és un. Si bé, existeixen altres mètodes per detectar el pipí a l'aigua. La més fiable és la recerca deque ingerim amb el menjar. Ara bé, no permet obtenir resultats instantanis ni identificar el culpable.

