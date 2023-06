Alves intenta sortir de presó al·legant que ha empadronat els fills a Catalunya

La defensa de l'exfutbolista del Barçaha demanat aquest divendres a l'la llibertat per al seu client, empresonat des del gener per suposadament haver agredit sexualment una noia el 31 de desembre a la discoteca Sutton de la capital catalana. El seu advocat ha reiterat que no hi ha risc de fuga, ja que justament fa poques setmanes haels seus dos fills adolescents aper matricular-los a l'escola el curs que ve, ja que volen estudiar en universitats espanyoles. No obstant, lai l'consideren que aquest element no és prou garantia que Alves romandrà a l'Estat mentre no hi hagi sentència.En una vista d'aproximadament una hora, totes les parts han reiterat els arguments que ja han dit en els últims mesos a favor i en contra de la presó provisional del futbolista. Segons han explicat fonts jurídiques, l'advocat d'Alves, Cristobal Martell , ha reivindicat que el seu client va donar una nova versió dels fets quan va declarar al jutjat d'instrucció per segon cop, a l'abril. Llavors, Alves deia que la noia havia acceptat voluntàriament mantenir relacions sexuals amb penetració en el lavabo del reservat del Sutton.A més, Martell ha detallat alguns dels aspectes que creu rellevants d'unencarregat per ell a unsobre l'anàlisi de les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca. En aquestes càmeres, que graven el reservat i altres zones comunes, Martell al·lega que no hi va haver cap coacció a la noia i que aquesta va flirtejar amb Alves i després va entrar voluntàriament al lavabo. No obstant, la mateixa Audiència ja va dir que el que es jutjava era el que havia passat dins del lavabo, on no hi ha càmeres.La fiscal i l'acusació particular han defensat un cop més la versió de la noia, han recordat que les empremtes de la víctima al lavabo i una ferida que té al genoll quadren amb la seva versió i no la d'Alves. Per contra, la defensa també ha al·legat per refermar el seu arrelament a l'Estat, que Alves ha donat de baixa quatre o cinc de les nombroses empreses que el futbolista brasiler té al seu país natal. Però l'acusació particular ha recordat que l'investigat segueix tenint nombrosos interessos econòmics ali això pot facilitar la seva fugida allà, país que no té tractat d'ambPer últim, Martell ha aportat nova documentació per reafirmar la suposada voluntat d'arrelament a Catalunya. Així, ha aportat els documents per demanar el DNI, l'empadronament i la matriculació en un centre educatiu de l'àrea dedels seus dos fills. Segons la defensa, tots dos volen estudiar en universitats espanyoles, i per això volen fer el batxillerat aquí. Però la Fiscalia i l'acusació particular han al·legat que aquest projecte de vida a l'Estat sembla "fictici", ja que en les seves primeres declaracions Alves volia tornar ai no va esmentar la voluntat dels seus fills d'estudiar a Espanya.A més, la sol·licitud d'empadronament i matriculació s'han fet al maig, quan el futbolista havia declarat per segon cop al jutjat d'instrucció i li havien denegat per tercer cop la llibertat. Fiscalia i acusació particular també han recordat al tribunal que la instrucció de la causa pràcticament està acabada i falta poc per al judici, cosa que permetria escurçar la presó preventiva. De fet, només queda pendent una exploració psicològica de la víctima, perquè forenses judicials i de la defensa puguin comprovar els símptomes i les seqüeles que té.

