La justícia desestima la demanda de Pimec contra Canadell per vulneració del dret a l'honor

Elde primera instància número 11 de Barcelona halacontra l’expresident de lade Barcelona,, per una presumpta intromissió il·legítima del dret a l’honor de la patronal. Pimec també demanava que es condemnés Canadell al pagament de 30.000 euros, pretensió que també ha estat desestimada. La demanda de la patronal de les petites i mitjanes empreses, aleshores presidida per Josep González, i la Cambra vivien un moment de tensió en les seves relacions.La patronal de les pimes havia interposat la demanda arran, principalment, d’unes declaracions fetes a finals del 2020 en un acte organitzat pel Consell General de Cambres de Catalunya a La Llotja de Mar on va afirmar que "hi havia patronals que feia". Pimec sempre ha celebrat eleccions de forma periòdica, però la junta era ratificada sense que es presentés alternativa.En la sentència dictada, el jutge conclou que "no s’observa en les manifestacions del demandat cap matís injuriós desproporcionat o denigrant" i entén que s’emmarquen en l’àmbit de la. El jutjat condemna Pimec a fer-se càrrec de les costes del procés judicial. La sentència, que encara no és ferma, es pot recórrer en un període de 20 dies. La defensa de Joan Canadell ha estat dirigida per l’advocat

