L'(AEMA) demana tancar quatre zones de bany a Catalunya per mala qualitat de l'aigua. En un informe publicat aquest divendres sobre la qualitat de l'aigua de zones de bany amb dades del 2022, l'agència torna a reclamar tancar la platja delde, una demanda que l'AEMA repeteix des del 2019.A banda de la platja del Fòrum, l'AEMA suma en el document d'enguany tres zones més de bany a Catalunya que defensa s'han de tancar per mala qualitat de l'aigua. Es tracta de la platja del, a, part de l'estany dei el pantà de la, a laEn el cas de la platja del Rec del Molí, ha tornat a entrar a ladesprés que aconseguís sortir-ne finalment el 2021. La platja es trobava entre les zones de bany que l'AEMA demanava tancar perdes del 2016, però va millorar en la classificació el 2021, cosa que ara ha perdut.Per la seva banda, l'estany de Banyoles i el pantà de la Torrassa és el primer any que l'agència europea considera que tenen mala qualitat de l'aigua com per demanar que s'hi impedeixi el bany. A, la majoria de les zones de bany analitzades tenen una qualitat de l'aigua qualificada d'excel·lent, però n'hi ha que reben una qualificació de suficient. Són la platja de laa Barcelona i la dea Vilassar de Mar., l'AEMA ha analitzat la qualitat de l'aigua de 2.268 zones de bany, de les quals 1.987 són a la costa i 281 a l'interior. De les zones analitzades a l', el 88,2% tenen una qualitat de l'aire excel·lent, el 7,6% bona, l'1,7% suficient i l'1,6% pobra. La majoria de les zones de bany que l'AEMA considera que tenen mala qualitat de l'aigua a l'Estat són llacs i rius.

