​«El futur és ara»: aliança per fiscalitzar les polítiques ambientals a Catalunya

Accelerar la transició ecosocial

Un seguiment públic del compliment dels objectius

Els set eixos per superar la crisi ambiental

Crit d'alerta i punt d'inflexió. Aquest és el doble vessant de l' acte “El futur és ara” que s'ha celebrat aquest dissabte al CCCB de Barcelona. Impulsat per una–liderades per Oikia Renovem-nos -, aquestavolal nostre país. Proposen set eixos per superar la crisi ambiental i per revertir unes tendències que porten el país aper al 2030.Les entitats impulsores d'“El futur és ara” han volgut difondre a la societat catalana un missatge d'urgència d’accelerar la transició ecosocial i de fer-ho de la mà del coneixement científic disponible. Per fer-ho, pretenen fiscalitzar les polítiques ambientals tant a partir de les dades existents com de la generació de nova informació.En aquest sentit, destaca l'impuls del Monitor Públic d'Emissions. Unque acaba d'avançar que les el 2021 (+2%) i el 2022 (+3%) . Un canvi de tendència després de la pandèmia que suposa allunyar-se del compliment de l'Acord de París.La diagnosi és greu, admet, portaveu de Renovem-nos: “Lentitud, manca de lideratge polític i incompliment del marc legal i dels objectius climàtics i ecològics del país”. “Funcionem a batzegades”, assenyala, tot destacant que s'han incomplert els compromisos i terminis de laaprovada el 2017, com per exemple els pressupostos de carboni i els inventaris d’embornals.“En el desplegament d'energies renovables, en electrificació, en residus... augmenten els objectius, però no el seu compliment”, afegeix, portaveu d'Oikia. “No volem assenyalar culpables, la situació actual és fruit d'una suma de responsabilitats. Ara el que cal és sumar sinergies per avançar”, matisa.Tampoc no és millor la carpeta de la preservació de la. “Brilla per la seva baixa rellevància en l’agenda política”, expliquen. En aquest sentit, encara no s'ha creat l'i consideren que els espais naturals pateixen un infrafinançament crònic i escassetat de personal.La manca de dades oficials disponibles –Acció Climàtica encara ha de fer públiques les emissions del 2021-, els ha portat a impulsar el Monitor Públic d'Emissions de Catalunya. En canvi, en biodiversitat ja existeix un observatori que ho monitora.L'objectiu d'aquesta aliança d'entitats és fer undel compliment d'objectius, especialment en l'àmbit de les emissions i la biodiversitat. Un fet que es concretaria, com a mínim, en un, però que no es descarta que pogués tenir una major freqüència en algun dels àmbits.“El futur és ara” és el primer pas d'und'Oikia, Renovem-nos, juntament amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Conservació.cat, Greenpeace, REVO Prosperitat Sostenible i la Xarxa d'Ambaixadors del Pacte de la UE pel Clima, amb la col·laboració del CREAF.“Som entitats de tradicions, orígens, dinàmiques i formes molt diferents. Però tenim un denominador comú: que”, explica Ignasi Llorente. En aquest sentit, han fet públic un manifest – obert a adhesions individuals i col·lectives - que aposta per treballar en set eixos per superar la crisi ambiental a Catalunya:Reduir les, els consums i els residusAccelerar lade l’energia i dels transportsConservar i recuperar ladels ecosistemes claua la sostenibilitat en els àmbits social, intergeneracional i internacionalFulls de ruta, recursos ide les institucions públiques i del sector privatAdaptació i resposta a les emergències de la(aigua, calor, electricitat, etc.)Estils de vida basats en la, l’empatia i el futur compartitI, per fer-ho possible, proposen activar aquestsclimàtica i de biodiversitat, dels grans grups d’especialistes internacionals (IPCC i IPBES)., amb planificació per a aquests objectius, per períodes anuals fins al 2030, en tots els àmbits de l’activitat socioeconòmica: empreses, administracions, institucions i per a tota Catalunya.. Càlculs de petjada de carboni i ecològica anual a tots els nivells d’activitat socioeconòmica.de l’assoliment dels fulls de ruta, amb dades obertes i avaluacions trimestrals, a tots els nivells d’activitat socioeconòmica. Participació ciutadana en processos i mecanismes de cogovernança.A continuació, podeu consultar elde les entitats que impulsen “El futur és ara”:

El futur és ara - Fites, eixos i eines de la transició ecosocial by naciodigital on Scribd

