Jesús Moncada o un text de l'«Ara»: així ha estat l'examen de català a la selectivitat

La2023 ha finalitzat aquest divendres, i el primer examen del dia ha estat el de. Com és habitual en aquest format, s'han proporcionat dues opcions de textos als més de 40.000 estudiants que feien les proves d'accés a la universitat. En concret, ha calgut triar entre un fragment de L’estremidora confessió de Joe Galàxia (Història de fulletó), de, o un text publicat al diariPel que fa a la, s'han inclòs preguntes de reflexió lingüística, com analitzar; completar oracions triant la paraula correcta entre dues opcions; i marcar grafies que corresponen alen una frase proporcionada al text.La selectivitat d'enguany és la que té més alumnes matriculats de totes les que s'han fet, 41.671, un 3% més que l'any passat. A l' examen de castellà , el primer de les proves celebrat dimecres al matí, els protagonistes van ser. A més, l'examen no va quedar exempt de polèmica amb una pregunta que indignava els estudiants : "La Berta és un personatge real?".

