Dos detinguts per robar amb violència dos rellotges de luxe a uns turistes a Barcelona

Laha detingut dos homes per dos robatoris ambi intimidació a quatrealemanys, als quals van robar dosvalorats en més de 80.000 euros al centre de. Els fets van passar justament al costat de la prefectura de policia, al número 5 del carrer. El passat 2 de juny, un turista va adreçar-se als policies de la prefectura explicant que diversos membres de la seva família havien patit un robatori en sortir del seu hotel per part de diverses persones i que havien retingut a dos dels autors.Segons va explicar, quan sortien de l’, van ser abordats per l’esquena per diversos homes i d’ells li va robar el rellotge que portava amb una forta, trencant la. També el van colpejar a la cara reiteradament amb violència. El lladre va ser interceptat pels veïns i per familiars de la víctima, que es van llençar a sobre d’ell per reduir-lo.Els policies que feienvan adreçar-se al lloc i van veure un home a terra retingut per tres persones que intentava deslliurar-se amb gran violència. Els agents van separar-los. El lladre estava molt alterat, cridant i amb una actitud molt violenta cap als policies. Tres familiars el van identificar i va ser detingut. El rellotge va ser recuperat.Quan els agents s’anaven a emportar el detingut a la, que està justament al número 43 de, van ser informats per uns vianants que hi havia una altra persona que també podria estar relacionada amb el. Els policies van identificar el segon individu, que va ser reconegut per diversos testimonis com a autor del robatori d’un altre rellotge que portava una altra de les víctimes. Va ser detingut també i es va recuperar també aquest segon rellotge. Les víctimes van ser ateses pels

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola