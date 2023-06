Anna Erra demana deixar enrere la judicialització i es compromet a defensar la sobirania del Parlament

En una situació inèdita, perquè mai s'havia designat una presidenta del Parlament en un ple que no fos de constitució,ha assumit el càrrec amb els vots d'ERC i Junts, i ha certificat el tancament de l'etapa decom a segona autoritat del país. Ja des del seu lloc com a presidenta de la cambra, Erra ha denunciat les "interferències antidemocràtiques" que ha patit el Parlament i ha constatat que Catalunya viu un "conflicte polític", que s'ha de resoldre per la via política i la defensa de les institucions democràtiques. En aquest sentit, ha demanat "deixar enrere la judicialització" i que tothom pugui defensar les seves idees sense la pressió de la repressió. Erra ha agraït la confiança i ha tingut paraules de record per Carles Puigdemont, que ha seguit el ple des de Bèlgica, Carme Forcadell, que l'ha seguit des de la tribuna de convidats, i la mateixa Borràs, també present a la cambra.De fet, la flamant presidenta ha arrencat la seva primera intervenció, ja amb la medalla de presidenta al coll, amb unes paraules per a la presidenta sortint. Erra ha assegurat que el seu mandat neix d'una "anomalia democràtica" que cal revertir. Així, ha promès que si la justícia restitueix els drets de Laura Borràs -la sentència del TSJC encara no és ferma i hi ha marge de recurs al Tribunal Suprem i, més endavant, a Europa- serà ella qui ocuparà el càrrec. Falta temps encara per saber què passarà amb la carpeta judicial de Borràs, però mentrestant Erra ha demanat als grups parlamentaris que reformin el reglament del Parlament, especialment pel que fa a l'article que va servir per suspendre Borràs com a presidenta, al juliol. Es tracta, ha dit, d'un article que contravé els dictàmens de l'ONU i vulnera drets fonamentals.El nom d'Anna Erra (Vic, 1965) feia temps que apareixia en totes les travesses, però l'elecció no es va fer oficial fins dimarts. Aquell dia, va arribar a la seu de Junts acompanyada de Borràs, una imatge que no va ser casual. L'alcaldessa de Vic en funcions, que deixarà el càrrec el dia 17 quan es constitueixin els ajuntaments, és diputada de Junts des del 2018, quan va entrar al Parlament en substitució de Jordi Sànchez. Era de les poques alcaldesses delque va concórrer a les eleccions amb la llista de Carles Puigdemont. Forma part de les veus prominents del món municipal i, tot i que també bones relacions amb Puigdemont i cordialitat amb Borràs.Els bons resultats a Vic, especialment la victòria clara de fa quatre anys quan va obtenir majoria absoluta,i en els darrers anys ha estat un dels noms amb projecció. No ha tingut mai gaire ascendència dins del partit, però quan es va fundar va ser escollida com a vicepresidenta i també com a presidenta del Consell Nacional. El càrrec el va deixar al congrés d'Argelers, que va situar Josep Rull al seu lloc. En aquell mateix congrés, en l'elecció de la direcció, Erra va rebre més vots que Borràs i va quedar en segona posició, només per darrere de Turull. Una dada que els agrada recordar als crítics amb la ja expresidenta de la cambra.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola