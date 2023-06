Les bases de Podem donen tot el poder a l'executiva per decidir sobre l'acord amb Sumar

L'última paraula sobre un possible acord deamb el projecte polític de Yolanda Díaz,, la tindrà l'executiva del partit. Així ho han decidit les bases amb unen uns resultats que s'han donat a conèixer aquest mateix migdia, després d'escasses 24 hores d'anunciar-se la consulta i amb un temps límit per registrar una probable coalició per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol.Segons ha informat Podemos, 52.829 militants han fet servir la seva veu i-l'executiva- per negociar amb Díaz i, si ho veu oportú, aliar-se per als comicis. Amb aquest resultat, les bases també han avalat la formació aA hores d'ara, Sumar encara continua tancant integracions al projecte. De moment, compta amb el suport de Más Madrid; Drago, formació creada per l'exdirigente Alberto Rodríguez; la Chunta Aragonesista; AraMés, una coalició de quatre partits balears; Iniciativa del Poble Andalús; Batzarre; i Verds Equo. A més a més, en les pròximes hores s'aniran unint, excepte sorpresa d'última hora, altres formacions clau com Esquerra Unida i Compromís o el partit ecologista Aliança Verda.La ministra de Drets Socials,, va anunciar dijous en un vídeo publicat al seu perfil de Twitter quede la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz per a les espanyoles. Les bases han tingut fins a lesper votar, per la qual cosa si finalment es produís l'acord, seria in extremis."Acceptes que el Consell de Coordinació de Podem, seguint el criteri d'unitat que va marcar el Consell Ciutadà Estatal, negociï amb Sumar i, si escau, acordi una", exposava laque la formació ha manat a la seva militància. Belarra ha subratllat que revalidar l'actual govern de coalició i aprofundir les transformacions socials d'aquesta legislatura depèn, bàsicament, que les forces agrupades a Sumar i Podem es presentin en una única candidatura. "Com bé sabeu, les negociacions no estan sent fàcilsi, per això, vull demanar-te el teu suport perquè sigui el Consell de Coordinació de Podem qui negociï i si escau arribi a l'acord", ha subratllat.La líder de Podem ha desgranat també que l'actual executiu espanyol ha permès aconseguir un "" davant del qual "la dreta política, mediàtica i judicial no ha dubtat a fer servir tots els recursos al seu abast, legals i també il·legals", per obligar-los a retrocedir. Segons la seva opinió, hi ha "" amb dimensions internacionals, davant la qual existeix la possibilitat, tot i que és "difícil", de revalidar el govern de coalició i optar a una segona legislatura.Amb tot, la cúpula del partit es va afanyar a demanar la participació de les seves bases a través de les xarxes socials.ja ha dit que, però queden molt poques hores i necessiten que la direcció tingui un "". Per la seva banda,ha instat a votar per avalar que l'executiva de Podem ha de tancar un acord amb Sumar les pròximes hores. El cofundador del partit, al seu torn, també ha avalat la consulta, igual que l'exvicepresent: "", ha escrit a les xarxes socials amb una imatge de Belarra i Montero.

