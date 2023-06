Per què artistes de renom com Justin Bieber o Miley Cyrus renuncien a fer gires mundials?

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

La devastadora revelació de Gaga

Swift, després del Grammy: "Ara em cal algú per trucar"

miley cyrus dijo que no se siente segura haciendo giras con multitudes de 100k personas y que se siente sola porque le cuesta conectar con el público, voy a explicar todo el contexto porque está siendo injustamente criticada por sus propios fans y merece más empatía y respeto pic.twitter.com/DW03lkqxJ7 — endless summer (@milesholy) May 20, 2023

Què ens diuen les dades?

La possible solució

Se senten soles, buides, tristes i cansades. Com si tinguessin "un forat al pit", com revelava fa pocs dies el reconegut músic madrilenyen un missatge completament desolador a les seves xarxes socials. La imatge idíl·lica que molts de nosaltres hem tingut des de petits de lesno sempre es correspon amb la realitat. De fet, cada cop són més els artistes que comparteixen el que s'amaga darrere la resplendor dels focus quan són de gira. Moltes hores de viatge per arribar a cada destí, a penes temps per descansar, desconnectar o tenir vida social.o el mateixen són només alguns exemples. La nostra època ha estat testimoni d'un esclat de cantants i showmen que s'obren en canal i decideixen compartir amb el món un tema tan delicat com la seva salut mental. Aquesta realitat que ens ha esclatat als morros no és fruit -només- de la progressiva visualització de temes fins ara tabús. L'explosió fa anys, si no dècades, que es cou i ara comença a ensenyar-nos la poteta. Una pota que, com al conte, és negra, peluda i lletja.És comprensible que hi hagi persones que no entenen com algú muntat en el dòlar que omple estadis no tingui ganes d'aixecar-se al matí. Però li passa com ens passa a nosaltres perquè tot i la diferència immensa respecte als mons en què vivim,que podem perseguir per fer fotos. Tampoc estan obligats a entretenir-nos amb xous espectaculars. Són persones que senten coses tan bàsiques i humanes com la solitud.La mateixa Gaga ho explicava en el seu documental de Netflix al dissenyador Brandon Maxwell: "Estic sola, Brandon. Totes les nits. I tota aquesta gent marxarà. Se n'aniran i després estaré sola. I”. Eixordador. A Bieber l'extenuació l'ha sobrepassat i fa només tres mesos anunciava que cancel·lava els 70 concerts que tenia programats arreu del món fins al 2024 perquè no té "capacitat per continuar a aquest ritme”.Adele i Shawn Mendes van seguir el mateix camí. En el cas del també canadenc, primer va optar per postposar els xous del tour Wonder per l'esgotament i l'estrès que li suposaven. Després, els va cancel·lar definitivament. “Ho he parlat amb el meu equip i he treballat amb un increïble grup de professionals de la salut, i m'he adonat que”, sentenciava l'autor de There's nothing holdin' me back.“Circulació sanguínia baixa,musculars,, ansietat i inflamació en certes àrees. Em vaig adonar que el meu espai mental era cada vegada més difícil de controlar”, amb aquest detall ha relatat la cantant d'èxits com Sin pijama, la llatina Becky G, els efectes negatius que li provocaven els viatges constants ja des d'adolescent en el seu estat de salut. Selena Gómez passava per una cosa similar i l'antic membre de One Direction, Zayn tenia. Per això, fa sis anys que no puja a un escenari.Swift, que avui viu instal·lada al cim de l'èxit -és la primera i única dona solista que, de moment, ha guanyat el Grammy a l'Àlbum de l'any tres vegades pels seus discos en solitari- va pronunciar aquesta contundent frase quan va rebre el darrer: "Ara em falta tenir algú a qui trucar". Esfereïdor. La mateixa sensació que quan el mateix rei del pop, Michael Jackson, va revelar en una entrevista que la major part de la seva vida havia viscut en unaTambé va admetre que s'asseia a l'habitació del seu hotel i plorava tot sol perquè no podia sortir fora. "Hi havia fans a tot arreu i helicòpters i premsa…”. A l'Estat, són exemple d'aquesta realitat una de les cares darrere, Mai Meneses, i l'excantant de La Oreja de Van Gogh,, que fins i tot va haver d'ingressar en un centre de salut mental.El pitjor dels casos, però, potser és el de Cyrus. La dona que va interpretar, des de ben petita,, ha passat bona part de la seva vida sota la llum d'un focus i això li ha estat difícil de gestionar. Amb només 14 anys ja oferia gires exprés. En tres mesos feia ni més ni menys que 70 concerts. Ella mateixa es queixava anys després del nivell d'exigència al qual estava sotmesa i de la falta de cures que va tenir: "No els semblava important donar dies de descans a algú que donava tants diners a una corporació tan gran () perquè això significava perdre calés.”.Miley ha anunciat recentment que no farà cap tour mundial per presentar el seu nou disc, Endless Summer Vacation. “M'encanta actuar, especialment per al meu equip, però cantar davant centenars de milers de persones no és el que més m'agrada. No hi ha connexió.I és antinatural. Et sents aïllada perquè estàs davant 100.000 persones, però estàs sola”, ha admès l'artista, que no gira des de fa quasi una dècada, a Vogue.I tot i que pugui semblar sorprenent, alguns fans han reaccionat molt encesament a les paraules de la filla de Billy Ray Cyrus, cosa que ha obligat l'artista nord-americana a matisar les seves paraules: "Mai m'he sentit tan connectada amb els meus fans com ara. Tot i que no els vegi cada nit en un concert, els sento amb mi profundament.Actuar per a vosaltres ha estat una de les millors coses que he fet a la vida. No és que no us apreciï, simplement és que no vull dormir en un bus. No és el millor per a mi ara mateix, però us estimo", ha escrit en el seu Instagram.Tots els casos que hem repassat són concrets, sí, però no aïllats. Expliquen una tònica general, compartida. És complicat posar fre a la màquina de fer diners, però, així i tot, cada cop més artistes són capaços d'aturar aquesta espiral autodestructiva i posar límits.en llocs de poca capacitat.Una enquesta sobre salut mental entre músics feta a Espanya l'any passat pel psicòleg i guitarristava posar dades a la problemàtica i els números revelaven índexs altíssims d'ansietat, estrès i depressió. Al Regne Unit, la fundacióva recollir el guant i va concloure queEl 60% patia depressió. La crisi que viu la venda de discos físics ha augmentat encara més la pressió dels cantants per fer xous, que s'alcen com una important via d'ingressos. Per això, que alguns prenguin la decisió d'aturar-ho tot per respirar és encara més crucial. Avancen, també, un debat que, malgrat tot, és incipient en la indústria."La salut mental quan ets fent un tour és un tema que sempre s'ha deixat arraconat fins que aquesta generació ha decidit ocupar-se'n. Hem vist els efectes d'aquesta vida en els nostres antecessors i penso que ens hem adonat que no podem gestionar-ho així, que hem de parlar amb algú”, ha relatat el prestigiós músic britànic. Una possible solució l'ha proposat la gegantina promotora, que ha comprat 3.000 còpies de Touring and Mental Health, un manual que reparteix des d'aquest maig als vestuaris de les sales de concerts de tot el món. Escrit per l'aplaudida psicoterapeuta i experta musical,, el volum vol ajudar a “identificar i encarar les dificultats físiques i psicològiques que poden passar durant o com a resultat d'una gira”. Més enllà d'això, però, caldrà veure què més cal per encarar unai que ja afecta, fins i tot, a algunes de les persones més privilegiades del planeta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola