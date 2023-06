Mor Joan Alonso Carbonell, creador de l'univers de personatges de La Cubana

La Cubana informa que Joan Alonso i Carbonell, un dels creatius més importants de la companyia ha mort als 74 anys d'edat pic.twitter.com/KvHGU49JPC — La Cubana (@_LaCubana) June 8, 2023

El creador de l’univers de personatges de La Cubanaha mort als 74 anys. Alonso, conegut artísticament com "La Bocas", ha estat el responsable d’idear i caracteritzar els estilismes dels personatges dedes de l’any 1983, tant al teatre com a la televisió.i els personatges desón alguns dels seus treballs més recordats. L’artista també va col·laborar com a maquillador en pel·lícules com El amor perjudica seriamente la salud (1996), Karnabal (1985), o Souvenir (1994). Alonso també va treballar en publicitat, participant en campanyes com les dels anuncis de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola