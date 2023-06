«Tuya», una nit de passió amb Rosalía al Japó

ha publicat aquesta mitjanit la seva, que barreja reggaeton amb les cordes del, l'instrument nacional del Japó. L'artista de Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat) torna a explorar l'univers sonor de l'àlbum Motomami, amb les influències estètiques asiàtiques incloses ja en els vídeos de cançons com Hentai, Chicken Teriyaki o Candy.En aquesta ocasió, Tuya s'acompanya d'un, dirigit per Stillz. En el vídeo, Rosalía camina pels carrers de Tòquio juntament amb un gosset, en el que acaba convertint-se en una "carta d'amor" alpaís asiàtic.En un comunicat remès per Sony, l'artista afirma quei que a Tuya coexisteixen en el mateix nivell inspiracions com el reggaeton, els instruments japonesos, el flamenc i el tecno gabber.Tuya també és la primera publicació musical de Rosalía des d'RR, el projecte conjunt de tres cançons amb la seva parella,. La cançó arriba enmig de la gira de l'artista catalana pels festivals d'Europa.

