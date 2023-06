Parcs naturals amb restriccions d'accés

Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici

Parc Natural de l’Alt Pirineu (Pallars Sobirà)

Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser (Ripollès)

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc Natural de Cap de Creus (Alt Empordà)

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà)

Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (Baix Empordà)

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Parc Natural dels Ports

Parc Natural del Montseny

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Parc Natural del Cadí-Moixeró (Berguedà)

Espais naturals protegits amb restriccions d'accés

Espai natural protegit de l'Alta Garrotxa

Espai natural protegit de les Muntanyes Prades

Espais naturals del Delta del Llobregat

Elsdecada vegada tenen una major freqüentació. Una tendència creixent que es va accelerar després de la pandèmia i que ha suposat un increment de lesi de lesen diversos paratges. Algunes d'aquestes mesures entren en vigor el mes dementre que la resta ho faran alMés enllà de les mesures –tancament d'accessos, aparcaments de pagament, reserves o sistemes de transport públic-, eli els diversos organismes gestors de parcs naturals i altres espais naturals protegits estan fent un esforç per millorar lai ladels visitants. En aquest sentit, per aquesti tardor s'han contractat una setantena de persones per afavorir la gestió dels visitants en aquests espais naturals.Les principals restriccions i regulacions de l'accés motoritzat es produeixen als parcs naturals de Catalunya.: les mesures estan subjectes anormatius o vinculats a les condicions meteorològiques o de risc d'incendi. És un contingut que s'actualitzarà. En cas de detectar errors o omissions, ho podeu comunicar a impacte@naciodigital.cat L'accés motoritzat al parc nacional estài cal deixar el vehicle en aparcaments a les zones perifèriques o bé als pobles. Això sí, hi ha diverses opcions de transport per accedir a l'interior de la zona protegida si no es vol fer caminant.: taxis 4x4 fins a l'estany de Sant Maurici: taxis 4x4 fins al paratge d'Aigüestortes: servei discrecional de transport públic a les riberes d'Aiguamòg i Valarties per facilitar l'accés a peu als refugis de Colomers i Era Restanca: telefèric entre l'embassament de Sallente i l'estany Gento: dues expedicions al dia entre Boí i Espot, passant per la Val d'Aran. Pot facilitar el retorn en cas de realitzar travesses pel parc nacional.(accés al pla de Boet i a la Pica d'Estats): accés restringit sota reserva per utilitzar els quatre aparcaments de la pista forestal de Boet: la Farga, Pla de la Selva, Molinassa i Aixeus. Pagament de cinc euros per cotxes i 2 euros per les motos. Alternativa: aparcar gratuïtament a l'entrada del poble d'Àreu i reservar plaça per pujar amb servei de taxi local.Del 23 de juny a l'11 de setembre (de divendres a diumenge), i diària del 24 de juliol al 4 de setembre(accés al refugi del Fornet i Montgarri): accés restringit sota reserva i pagament de 5 euros per circular per la pista entre el refugi del Fornet i Marimanha, al límit amb la Val d'Aran. La reserva permet accedir a l'aparcament Perosa. Es recomana accedir-hi amb 4x4, en una zona Zona d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica Alternativa: aparcar gratuïtament als aparcaments de Marimaha o el refugi del Fornet i reservar plaça amb servei de taxi local.Del 23 de juny a l'11 de setembre(accés al Puigmal i Núria, terme municipal de Queralbs): limitació de l'accés a la pista de Queralbs a Fontalba a només 60 vehicles, pagament de cinc euros i amb reserva prèvia. Prohibició de pernoctació.(accés a les gorges del Freser i al refugi de Coma de Vaca): accés i aparcament restringit a 44 places, pagament de 5 euros, però sense reserva prèvia (es pot pagar amb targeta a l'inici de la pista).Del 27 de maig a l'octubre. Caps de setmana i festius, excepte agost amb regulació diària: aparcament per visitar els dos cons volcànics amb un preu de 4 euros per un màxim de 4 hores. Sense possibilitat de reservar.: tancat temporalment l'aparcament de can Serra, punt principal d'accés a la fageda. Alternativa: utilitzar el nou servei de bus Rumbus que s’ha posat en servei aquest 2023. El bitllet, de 2 euros, per fer viatges il·limitats en un dia per visitar el parc natural.(Cadaqués): aquest estiu tornarà a estar tallada als vehicles de motor la carretera entre l'aparcament d'es Corral d'en Morell fins al far del cap de creus i es controlarà per videovigilància. Com a alternativa, funciona un servei de bus llançadora amb freqüències entre els 20 i els 40 minuts i preus que oscil·len entre els 3,5* i els 7 euros (combinat amb restaurants o allotjaments).De l'1 de juny al 30 de setembre (diari), Setmana Santa, caps de setmana d'abril, maig, octubre així com l'1 de maig i l'1 de novembre: restricció d'accés als vehicles de quatre rodes –no afecta les motos- a les cales del municipi que formen part del parc natural. La barrera està situada a la Torre del Sastre i només estarà baixada de 10.30 a 16.30.Del 15 de juliol al 31 d'agost (diari)(Castelló d'Empúries): l'accés motoritzat als aiguamolls de l'Empordà està prohibit –excepte vehicles autoritzats-. Per visitar-lo és molt recomanable aparcar al Cortalet, on hi ha el centre d'informació del parc. L'aparcament costa 5 euros per tot el dia, es paga a la sortida, però fora dels horaris d'obertura del centre és gratuït.De l'1 de març al 28 d'octubre de 9.00 a 18.30 (la resta de l'any horaris més reduïts)conjuntament amb l'Ajuntament de Torroella es tanca l'accés per a vehicles a tots el massís. Només es permet l'accés a peu, en bicicleta o vehicles autoritzat.Del 15 de juny al 15 de setembre (amb la possibilitat d'allargar-ho dependent de les condicions meteorològiques i de risc d'incendi).(Torroella de Montgrí): habilitació d'un aparcament temporal gratuït per regular l’excés de vehicles a la zona de la Gola sud i la Fonollera, on s'instal·la una barrera.De l'1 de juliol al 31 de setembre (diari)(la Ràpita): restricció d'accés a la platja i a la barra del Trabucador i aparcament amb reserva prèvia amb preus segons el tipus de vehicle (turismes 5 euros, motos 3 euros i autocaravanes 8 euros). Aparcament obert de 6.00 a les 23.00 –fora d'aquestes hores no s'hi pot accedir ni pernoctar-.De l'1 de juliol al 31 d'agost (diari)(Deltebre): dos aparcaments de pagament per ordenar l'accés a la platja de la Marquesa i a la Punta del Fangar. El preu és de 4 euros (5 hores) o 8 euros (tot el dia). Com a la resta d'espais naturals del Delta de l'Ebre, la pernoctació està prohibida.De l'1 de juliol al 15 de setembreper Biarnets i el(Arnes): regulació de l'accés de vehicles en aquests espais de bany i de descens de barrancs. Els aparcaments són de pagament i el parc natural hi dona suport amb la presència d'informadors.per Liberós i(Horta de Sant Joan): també es regula l'accés de vehicles motoritzats amb aparcaments de pagament.De l'1 de juliol al 31 d'agostL'accés motoritzat al parc del Montseny està regulat i només es pot circular per les carreteres i alguna pista habilitada. Per facilitar la visita de l'espai natural, hi ha una dotzena d'arcaments habilitats . Només és de pagament el de Vallforners (Cànoves), amb 20 places i un preu de 3 euros/dia.hi ha fins a cinc línies que permeten accedir a les principal zones del parc natural, tant des de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera com de Vic. Hi ha bitllets combinats amb Rodalies.Caps de setmana i festius de tot l'anyL'accés motoritzat al parc de Sant Llorenç està regulat i només es pot circular per les carreteres i alguna pista habilitada. Per facilitar la visita de l'espai natural, hi ha set d'aparcaments habilitats , tots gratuïts.hi ha dues línies que permeten accedir al cor del parc natural des de Terrassa. Hi ha bitllets combinats amb FGC.Caps de setmana i festius de tot l'anyDesprés de la prova pilot del 2022, aquest estiuel servei de bus entre Gósol, Saldes i el mirador de Gresolet. En aquest punt que permet accedir al Pedraforca, tot i que la pista estarà oberta, hi haurà informadors que regularan el pas de vehicles en cas que s'ompli l'aparcament.També hi ha restriccions i regulacions de l'accés motoritzat en altres espais naturals protegits que no són parc natural.: les mesures estan subjectes a canvis normatius o vinculats a les condicions meteorològiques o de risc d'incendi. És un contingut que s'actualitzarà. En cas de detectar errors o omissions, ho podeu comunicar a impacte@naciodigital.cat i el: restricció d'accés en aquesta zona d'activitats excursionistes i banys. Cal reserva prèvia per als aparcaments (5,5 euros per vehicle) i obtenir un codi QR abans d'accedir-hi.29 d'abril a l'11 de setembre (la resta de l'any els aparcaments són gratuïts)(Alcover): regulat l'accés motoritzat en aquesta zona de bany i activitats excursionistes. Els vehicles s'han de deixar a l'aparcament de Mas de Forés (10 euros) i, quan s'omple, només es permet accedir-hi a peu des del nucli urbà.L'accés als espais naturals del Delta del Llobregat està. Hi ha un aparcament de pagament –caps de setmana i festius- just al punt d'inici de la majoria d'itineraris a peu accessibles per a tots els públics (de 3 a 5,5 quilòmetres).

