PSC i Junts pacten a Vilafant amb l'únic regidor de Ciutadans a la demarcació de Girona

Vilafant 2023 Totes les dades Cens total: 4.259 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.409 56,56% Abstencions: 1.850 43,43% Vots nuls: 39 1,61% Vots en blanc: 42 1,77% Partit Vots % Regidors

Elhan tancat un acord per governar plegats a l'(Alt Empordà). Els socialistes van aconseguir cinc dels 13 regidors en joc; ERC, tres; SV-TE, tres; Junts, un i Ciutadans, un. De fet, la cap de llista de la formació taronja,, és l'única que el partit conserva a les comarques gironines després dels comicis del 28-M Amb aquest pacte, el PSC mantindrà l'alcaldia amb una nova cap de llista,, que ha substituït. En els propers dies, les tres formacions redactaran unper establir els projectes que executaran en els propers quatre anys i les principals línies de treball.Els tres grups asseguren que l'acord garanteix uni que els punts que tenen en comú han facilitat el pacte. Entre ells, hi ha el desenvolupament sostenible del municipi, "el progrés social i el creixement econòmic". "El paper clau que té Vilafant al territori serà un dels punts importants dintre de l'obra de govern conjunta així com mantenir i millorar tots els serveis que el poble ofereix", asseguren en un comunicat.

