Sirera només votarà Collboni «si Colau està fora de l'equació»

L'alcaldable del PP a Barcelona,, ha anunciat aquest divendres queperquè "no farem alcalde de Barcelona un separatista" i ha reclamat a Jaume Collboni que digui "què vol ser de gran". El dirigent conservador ha acusat el candidat socialista de voler tan sols "un canvi de cadires" per passar a ser alcalde i fer d'Ada Colau tinent d'alcalde., ha dit. Si l'alcaldable socialista es compromet a no governar amb els comuns, ha dit, "estic dispsoat a parlar amb Collboni seriosament".D'aquesta manera, elsde la formació conservadora no facilitaran l'elecció del candidat socialista Jaume Collboni si aquest inclou els comuns en el seu govern. Però els números no donen. Si no es forma una majoria tripartita d'esquerres -descartada per ERC-, Collboni necessitaria el suport dels comuns i del PP per arribar als. De no assolir-los, serà Xavier Trias el nou alcalde, a l'arribar en primera posició el 28-M.El candidat conservador ha demanat a Collbonireclamant-li el màxim esforç si vol ser alcalde. Ha dit que si ell tingués possibilitats de ser alcalde "no faria ni un dia de festa" i, en aquest sentit, ha explicat que des que va ser designat alcaldable del seu partit, no ha agafat ni un sol dia de festa.Sirera ha explicat en una roda de premsa que ha mantingut contactes amb moltes persones de la societat civil i que hi ha unanimitat en què no es permeti que els comuns siguin presents al govern municipal. Sirera ha assenyalat que Trias està intentant pactar amb Esquerra Republicana, com també ho està intentant Collboni. L'alcaldable conservador ha recordat que "per concórrer a les eleccions".De fet, Sirera ja havia deixat clar que només es plantejaria donar suport a Collboni si aquest es comprometia a no governar amb els comuns d'Ada Colau. Durant tota la campanya, el candidat del PP s'havia referit a la política del. Ha repetit durant mesos que decidir entre Trias i Collboni era fer-ho "entre ensurt i mort" i aquest divendres ha afirmat que "entre ensurt i mort, triem Barcelona".Daniel Sirera ha apuntat diverses possibilitats alternatives, com que els comuns facin el mateix que li exigeixen a ell: que votin Collboni. I ha dit que també podria haver un acord Trias-Collboni, com el que han fet Junts i PSC a la Diputació de Barcelona: "Però el problema és que tots dos volen ser alcalde". El dirigent del PP ha afirmat queun govern de Trias i Collboni abans que un amb presència dels comuns i ERC.

