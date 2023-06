El PP descarta un acord a nivell estatal amb Vox a les portes de la campanya del 23-J

El coordinador general del Partit Popular,, ha assegurat aquest dijous que no hi ha una taula de negociació oberta des de Madrid amb Vox " després del resultat de les eleccions municipals i autonòmiques " del 28 de maig i ha apuntat queAixò sí, Bendodo ha explicat que des de la coordinació general del partiton han guanyat els comicis a parlar "no només amb Vox" sinó "amb tots els partits amb representació parlamentària" perquè construeixin "la governabilitat més viable per als seus municipis i comunitats autònomes".En declaracions a esRadio, ha recordat que el Partit Popular ja ha teixit pactes en nombrosos territoris després de les eleccions del passat 28 de maig com a, on han pactat amb Coalició Canària, o a, on hi haurà "un acord imminent" amb el PRC per a la seva abstenció i investir a la presidenta del PP de la comunitat,. "Hem parlat molt clar i hem dit quines són les nostres polítiques de pactes: parlar amb tots i pactar amb gairebé tots", ha reiterat.D'altra banda, amb relació a lade qui era presidenta del PSOE de Sevilla,, després de dir-li "jueu nazi", Bendodo ha confirmat que el Partit Popular continuarà amb laque han interposat per delicte d'odi al·legant que ha dimitit del seu càrrec però "no s'ha disculpat". En aquest sentit, ha recriminat al PSOE haver "perdut la raó, la gestió i la veritat" i, a parer seu, només li queda "la difamació i l'insult", una tònica que Bendodo tem que sigui la "general de la campanya" abans de les eleccions del 23-J.Així, ha comparat la situació amb un "partit de futbol" en què el PSOE ha començat "donant puntades" en lloc de "fer més gols que l'altre". Bendodo també ha criticat que "el que no es pot permetre és que d'un partit que abandera la tolerància, el respecte, la multiculturalitat, i les diferents religions es diguin aquestes coses.". Sobre això, ha negat que ell tingués alguna qüestió personal amb Rubiales perquè l'anomenés "jueu nazi", i ha precisat que ella és més gran que ell i, per això, no han coincidit gaire.

