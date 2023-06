Notícies del 8 de juny de 2023

22:32 ERC confirma que farà presidenta del Parlament Anna Erra i donarà suport a Xavier Trias a Barcelona



L'alcaldessa de Vic de Junts Anna Erra substituirà Laura Borràs com a presidenta del Parlament i Xavier Trias serà alcalde de Barcelona amb el suport -explícit en el cas d'Erra- d'ERC. Així ho ha confirmat el president del partit republicà, Oriol Junqueras, aquest dijous en una entrevista al Més324, en què ha defensat que "nosaltres complim els acords". Si bé, s'ha queixat que els pactes entre Junts i el PSC a múltiples municipis catalans després dels comicis del 28-M per desbancar ERC no van en la mateixa direcció.

22:18 Junqueras reivindica el front democràtic proposat per Aragonès com un "acord programàtic" després de la llista conjunta amb Bildu al senat



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat aquest dijous en una entrevista al Més324 el front democràtic proposat per Pere Aragonès, que "té sentit tant si guanyen PP i Vox com si es manté el govern de coalició d'esquerres" en les eleccions espanyoles del 23-J, alhora que l'ha descrit com un "acord programàtic", en què els partits independentistes sumarien forces per defensar diversos eixos. "Si per aconseguir la independència, ERC hagués d'obtenir menys vots, ho acceptaríem", ha assegurat, tot dient que la feina del partit és fer hegemònica la voluntat independentista a Catalunya i reiterant la proclama republicana que cal "eixamplar la base".

22:14 La Patum no s'atura el dia de Corpus i Berga surt en massa als carrers

21:45 Dimiteix el secretari nacional de l'ANC, Martí Claret, per "falta de motivació política"



Martí Claret ha entregat a la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, la seva dimissió com a secretari nacional de l'entitat aquest dijous. El motiu: "falta de motivació política", segons ha explicat en una piulada. Claret abandona agraint l'experiència viscuda i se suma a la llista d'alts càrrecs que s'allunyen de la direcció de Feliu. "Visca la terra!", ha acabat.

18:34 El PSC consolida la seva majoria per continuar governant Calafell gràcies a un acord amb Junts



El PSC i Junts han arribat a un acord per governar l'Ajuntament de Calafell (Baix Penedès) i possibilitar un tercer mandat consecutiu del socialista Ramon Ferré com a alcalde. Els socialistes, que es van quedar a les portes de la majoria absoluta amb deu regidors, garanteixen l'estabilitat incorporant el regidor juntaire, Marc Casellas, que ocuparà l'àrea de seguretat ciutadana i s'incorporarà al consell d'administració de l'empesa municipal CEMSSA. Segons Ferré, el pacte permetrà "engegar nous grans projectes" al municipi. Tot i això, ambdós partits es mostren "oberts" a incorporar altres forces polítiques al govern.

17:11 Junts i el PSC signen un acord de govern a Vilallonga del Camp i deixen ERC a l'oposició



Junts ha arribat a un acord de govern amb el PSC per governar Vilallonga del Camp (Tarragonès) els pròxims quatre anys. Junts va obtenir cinc regidors el passat 28-M i el PSC 1. Les dues formacions s'han fixat com a objectius compartits la creació d'un casal jove, l'habilitació del centre de serveis per la gent gran, millores a la biblioteca i al poliesportiu, la rehabilitació de carrers i voreres o la posada en marxa d'una borsa de treball local, entre d'altres. D'aquesta manera, els quatre regidors d'ERC i el del partit municipalista Tot(s) quedaran a l'oposició. Aquestes dues formacions han governat fins ara.

13:57 El PSC signa un acord de govern amb Junts i comuns a Lloret de Mar



Adrià Lamelas podrà governar amb majoria absoluta a Lloret de Mar (Selva) després que els socialistes hagin tancat un acord amb Junts i Lloret en Comú. Entre les tres forces sumaran tretze regidors, dos més de la majoria absoluta. Les tres forces han anunciat l'acord en un comunicat en què han assegurat compartir punts de vista en alguns temes clau que marcaran el mandat. El nou govern vol afrontar la desestacionalització de la temporada turística, la promoció de l'economia local, la sostenibilitat, el foment de la cohesió social i el reforç dels serveis públics essencials. El PSC va guanyar les eleccions a Lloret de Mar amb vuit regidors, seguit de Junts amb quatre i els comuns en van treure només un.

12:06 L'economia de l'eurozona entra en recessió



L'eurozona ha entrat en recessió tècnica per primer cop des de la pandèmia, després d'acumular dos trimestres consecutius amb caigudes en el PIB. Segons les dades publicades aquest dijous per l'Eurostat, l'economia de la zona euro va registrar un descens del 0,1% durant el primer trimestre de 2023, la mateixa davallada que es va produir durant el quart trimestre de 2022. La notícia arriba després d'una revisió estadística del mateix Eurostat, que a mitjans del maig passat havia situat la millora del PIB de l'eurozona en el 0,1% durant el primer trimestre. Per la seva banda, l'economia espanyola ha registrat una millora del 0,5%, una dècima més respecte al trimestre anterior.

11:33 Raquel Sánchez: "Encara no entenc què vol dir el traspàs integral de Rodalies"



La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha qüestionat què vol dir la Generalitat quan demana el traspàs de Rodalies. "Fa dos anys que soc ministra del govern d'Espanya i encara no entenc què vol dir traspàs integral de Rodalies", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. La ministra ha assegurat que la Generalitat "és titular del servei des de fa més de 12 anys" i li ha insistit en la signatura del contracte programa. Sobre la incidència de l'R2 Sud del passat 1 de maig a Gavà, Sánchez ha assegurat que publicaran l'informe sobre els fets un cop estigui acabat i ha criticat l'expedient sancionador de l'Agència Catalana del Consum contra Renfe. "Actua com a part i jutge", ha etzibat la ministra.

11:24 Rajoy, Sáenz de Santamaría, Millo i Gay planten per segona vegada la comissió del Parlament sobre Pegasus



L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exdelegats del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i Maria Eugènia Gay no han assistit a la comissió d'investigació sobre l'espionatge amb Pegasus del Parlament on estaven citats. Aquesta és la segona vegada que planten la comissió, ja que el Parlament ja els havia convocat a la sessió del 2 de juny. La comissió ha acordat elevar a la mesa la proposta de denunciar a la fiscalia la incompareixença dels quatre testimonis, com preveu l'article 68.3 del reglament. Només Rajoy s'ha excusat per burofax, emparant-se en dictàmens del Consell d'Estat que consideren que no té l'obligació de comparèixer, mentre que els altres tres citats no han donat cap resposta al Parlament.

11:22 Membres de Podem Catalunya impulsen un manifest a favor de la coalició amb Sumar al 23-J



Membres de la direcció de Podem Catalunya i militants han impulsat un manifest per reclamar una coalició entre Podem i Sumar de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. Aquest divendres acaba el termini per inscriure coalicions electorals i des de Catalunya defensen que "el millor escenari" és la unitat entre Podem i Sumar. Així mateix, reclamen que es defugi del "clima de confrontació" que s'ha viscut en les últimes setmanes. Després que l'exsecretari general de Podem Pablo Iglesias assenyalés els comuns com un obstacle per a l'acord, des de Podem Catalunya rebutgen que s'utilitzi la unitat que hi ha a Catalunya com a "mesura de pressió" de les negociacions. I refermen la voluntat de mantenir la unitat.

10:43 Descobreixen centenars de gravats prehistòrics a les Muntanyes de Prades



Els treballs de neteja i documentació que està duent a terme aquests dies un equip de l’IPHES-CERCA ha posat al descobert més de 250 gravats postpaleolítics en l’indret conegut com a Roca de les Ferradures, a l’antic poble dels Cogullons a Montblanc, (Conca de Barberà). Està situat en una de les zones amb major concentració d’abrics amb conjunts d’art rupestre de les Muntanyes de Prades. El conjunt es troba a l’aire lliure, en una superfície de roca sorrenca de centenars de metres, fet que converteix aquest jaciment, tant per l’extensió com pel nombre i varietat de representacions, en un dels més importants de Catalunya pel que fa a gravats rupestres postpaleolítics.

09:40 Junts i PSC reediten el pacte de govern a Calella i s’asseguren la majoria absoluta



Els grups municipals de Junts i el PSC a Calella han signat un acord per reeditar el govern de coalició. Si fins ara les dues formacions governaven amb 8 dels 17 regidors del consistori, aquest cop s’asseguren la majoria absoluta després que el PSC hagi obtingut un regidor més i Junts hagi mantingut els 6 que ja tenia. En un comunicat, post convergents i socialistes destaquen la “bona sintonia” assolida entre els dos caps de llista, March Buch i Cindy Rando, durant la recta final de l’actual mandat. Fruit de l’acord, Buch mantindrà l’alcaldia els propers quatre anys. Els dos partits destaquen que la majoria absoluta garanteix estabilitat política sota el compromís de respectar la independència de vot en posicionaments de caire ideològic.

08:55 Trias demana tancar un acord amb el PSC i ERC abans de les espanyoles per "l'actitud" de Colau



El guanyador de les eleccions a Barcelona, el candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha reiterat que el seu desig és teixir un acord d'investidura i de govern tant amb ERC com el PSC, però que tant uns com altres tenen dubtes que fan que se'n resisteixin, per la qual cosa veu una possibilitat governar només amb algun dels dos partits. Sigui com sigui, però, ha demanat tancar un pacte abans de les eleccions generals del pròxim 23 de juliol per por que l'encara alcaldessa, Ada Colau, faci com el 2019 i el tregui de l'Ajuntament.