Així sona «De tot el món», l'avançament del quart disc de Ginestà

Ginestà publica la seva nova cançó(Halley Records), el primer avançament deldel grup, que preveu veure la llum a inicis del 2024 i que arriba acompanyat per un videoclip. El grup liderat pels germanscanten a l’amor i donen les gràcies a totes les persones que se’ls escolten i que els han acompanyat fins a l'actualitat en aquest tema de pop electrònic amb ritmes contundents.La Júlia i el Pau Serrasolsas han subratllat que el seu objectiu era fer un pas endavant després de l’àlbum Suposo que l’amor és això (2022): “, però des d’un altre prisma. En aquesta ocasió l’amor és cap a nosaltres mateixos i la nostra gent”.De tot el món també remarca el camí a escala professional que han fet els Ginestà , que els ha conduït a aquesta. “En realitat, també és una oda al fet de tirar endavant, de reinventar-se i d’entendre els canvis -tant si són dramàtics com si no- com una oportunitat”, han apuntat la Júlia i el Pau.L’apartat de la producció destaca per la col·laboració que han fet amb el seu productor habitual, Cesc Valverde,, juntament amb. Aquesta tardor, Ginestà clourà una gira llarguíssima per tancar-se a l’estudi i gravar el que serà el quart disc.

