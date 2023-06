ERC farà Erra presidenta del Parlament i facilitarà que Trias sigui alcalde de Barcelona

L'alcaldessa en funcions de Vic, Anna Erra , substituirà Laura Borràs com aserà el nouamb el suport directe o indirecte d'. Així ho ha confirmat aquest dijous el president del partit republicà,, en una entrevista al Més324, en què no ha concretat, però, el sentit del vot a l'ajuntament barceloní, on les negociacions encara estan en marxa.", ha defensat, alhora que ha lamentat els pactes entre Junts i el PSC a múltiples municipis catalans després dels comicis del 28-M per desbancar les llistes més votades d'ERC. L'exemple més clar d'aquestsés el de Roses, al qual s'hi sumen altres com Lloret de Mar, Cunit, Calella, Llagostera, Dosrius i, l'últim que ha transcendit, Lliçà de Vall, tal com ha avançat El 9 Nou.On elestà jugant un paper central i que posa en escac la idea de "front democràtic" entre ERC i Junts és a les diputacions. Els socialistes negocien a dues bandes per revalidar la, amb un previsible acord sociovergent a la, a l'espera del vistiplau de la direcció general de Junts; i amb els ulls oberts a la dedavant una possible represàlia dels republicans que, arran del possible pacte a Tarragona, podrien decidir tornar la jugada a Junts a les terres de Ponent amb una aliança amb el PSC.Tanmateix, Junqueras ha reivindicat elproposat per, que "té sentit tant si guanyen PP i Vox com si es manté el govern de coalició d'esquerres" en les eleccions espanyoles del 23-J, alhora que l'ha descrit com un "", en què els partits independentistes sumarien forces per defensar diversos eixos. "Si per aconseguir la independència, ERC hagués d'obtenir menys vots, ho acceptaríem", ha assegurat, tot dient que la feina del partit és fer hegemònica la voluntat independentista a Catalunya i reiterant la proclama republicana que cal "eixamplar la base".

