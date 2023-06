Un tauró devora un turista de 23 anys en una platja d'Egipte

Un jove turista rus deha mort mentre es banyava amb el seu pare a la platja d'Hurghada, quan un tauró tigre l'ha atacat i l'ha devorat. La zona era plena d'altres visitants i població local, que no han pogut salvar la vida del noi, però han enregistrat els fets.Els vídeos mostren com la víctima nedava a la vora de la Dream Beach Sheraton quan ha estat sorpresa per l'animal , que l'ha atacat amb violència. Segons ha comunicat el Ministeri de Medi Ambient del país,i han explorat les aigües del perímetre per assegurar la zona.A més a més, tal com ha recollit el diari Ahram Online el ministeri ha decretat unade dos dies entre Gouna i la badia de Soma, que es troba d'acord amb els protocols internacionals i que serà efectiva a partir d'aquest divendres. El ministre de Medi Ambient, Yasmine Fouad, també ha instat els residents i els turistes a complir amb les instruccions per a "garantir la seguretat pròpia".

