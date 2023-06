Els Mossos investiguen vuit violacions grupals entre menors a Badalona des del juliol passat

Mesures preventives

Elsd’Esquadra han obert durant l’últim anyper vuit casos decomeses entre. Quatre dels casos han passat en entorns d’oci (tres al centre comercial Màgic), mentre que la resta han estat en altres espais de la ciutat.Pel que fa als, hi ha unimplicats. Dels menors, 13 no es poden imputar. A més, hi ha quatre menors que han participat en més d’un cas. El primer d’aquests casos va ser el juliol passat tot i que el primer que va transcendir va ser el del novembre, quan un grup va violar una menor d’onze anys als lavabos delDels 21 joves identificats, a sis se’ls ha, 13 no es poden imputar i a la resta se’ls ha pres declaració en qualitat d’investigats. Han passat ai de la fiscalia de menors, o bé de la. En tots els casos les línies d’investigació estan definides i tots es consideren resolts, encara que alguns continuen oberts per aclarir el grau de participació dels investigats o per establir l’actuació de més implicats.En relació amb el grau de coneixença, en tres casos víctima i autor o autors, ja sigui perquè eren parella o pertanyen al cercle relacional d’un o altre. En cinc fets, víctima i autor no tenienEn cap dels 8 casos es van provocara la víctima que requereixin tractament mèdic o quirúrgic. Tots els fets van passar eni quatre en un contextEls Mossos d’Esquadra han fet seguiment i acompanyament de víctimes i famílies a través dels Grups d’Atenció a les Víctimes (GAV). S’han derivat a serveis d'assistència multidisciplinar en els casos pertinents i s’han desplegat dispositius de protecció d’acord amb els factors particulars de cada cas.Aquesta tarda s’ha celebrat auna reunió extraordinària de la Taula Operativa Regional del Pla de Violències Sexuals per analitzar els darrers casos i les actualsque s’han aplicat. A la reunió, hi han participat els màxims comandaments de la Regió Policial Metropolitana, de la comissaria de, de la Unitat Central d’Agressions Sexuals, de la Divisió d’Investigació criminal de la Regió i de l’Àrea Central de Menors.Des de la comissaria de Badalona s'han realitzat una cinquantena desobreen centres educatius a 1.380 alumnes d'edats compreses entre 12 i 18 anys. Aquestes accions es mantindran durant el curs vinent.Des de la detecció del primer cas, el juny de l'any passat, s'han dut a terme i es continuen implementant diferents accions de prevenció. Pel que fa al centre comercial on van tenir lloc tres dels casos, s'han intensificat els patrullatges a peu de paisà i uniformats i en punts estàtics. També s'ha millorat la interlocució i coordinació amb la seguretat privada per detectar mancances i debilitats de seguretat que poden propiciar oportunitats o espais no segurs que els autors aprofiten. Des de la implementació d’aquestes mesures i fins a la data d’avui no s’ha produït cap nova agressió sexual en aquest entorn.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola