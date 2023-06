Collboni augura que un pacte independentista entre Trias i ERC faria la ciutat «ingovernable»

El líder del PSC a Barcelona,, no es mou., ha refermat des del Consell de la Federació dels socialistes de la capital catalana, en una intervenció breu. Ara bé, ha aprofitat els minuts per incidir en la idea d'una "majoria progressista" que inclouria Barcelona en Comú i ERC per desbancar la més que probable alcaldia de Xavier Trias , guanyador de les eleccions. Després de constatar que, el cap de llista del partit socialista ha doblat l'atac contra aquesta possible entesa.Apuntant que els de Trias tenen onze regidors i els d'Ernest Maragall compten amb cinc, Collboni ha tret la calculadora. Així, ha reblat quesuposaria "en la superació del conflicte polític i la política de blocs", i que amb un màxim de 16 regidors condemnaria Barcelona "".Deixant de banda que els darrers quatre anys comuns i socialistes han comandat la ciutat amb només dos regidors més -18-, el candidat del PSC ha fet èmfasi en la suma actual d'un possible tripartit. Ha insistit en. També amb el focus posat en els republicans, Jaume Collboni ha destacat que a les eleccions del 28 de maig la ciutadania "va votar majoritàriament a les forces de progrés" i. Aquests càlculs fan referència al fet que Junts i ERC -16 regidors- queden lluny dels 25 regidors que sumarien socialistes, comuns, PP i Vox.Sigui com sigui, Collboni ha insistit en la mateixa línia que hores abans també havia marcat l'encara alcaldessa Ada Colau , que és la. Un fet que xoca amb l'operació del mandat anterior, quan Maragall va guanyar les eleccions. En aquell moment, comuns i PSC van decidir fer un pacte, que va requerir els vots de Manuel Valls i va apartar ERC de l'alcaldia. Ara, però, els socialistes insisteixen que es travessa "un moment diferent".

