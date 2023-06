Les esquerres avancen l'acord per governar ​Ripoll i esperen els vots de Junts

La fórmula més estable

Ripoll 2023 Totes les dades Cens total: 7.779 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.622 59,41% Abstencions: 3.157 40,58% Vots nuls: 68 1,47% Vots en blanc: 97 2,12% Partit Vots % Regidors

Junts no donarà cap xec en blanc

s'encamina cap a un nouUn tripartit d'esquerres que, després de la diabòlica aritmètica sorgida de les eleccions, necessita el suport extern deper ser investit. La fórmula, que ara mateix és l'única sobre la taula per evitar un govern de l'extrema dreta, que va guanyar les eleccions i que en tindria prou amb els seus vots per obtenir l'alcaldia si no hi ha majoria absoluta alternativa, no es podrà acabar de concretar fins a inicis o mitjans de la setmana vinent. En aquest sentit, dilluns se celebrarà una novaper acabar de tancar-ne els detalls.La victòria d'Aliança Catalana el 28-M va provocar un gran impacte a Ripoll i arreu del país. Els dies posteriors, amb els partits analitzant què havia passat, va guanyar pes en alguns àmbits la possibilitat de deixar governar l'extrema dreta liderada per Sílvia Orriols . De fet, la candidata de Junts,A poc a poc, en els partits s'ha anat imposant la tesi que calia buscar una fórmula dea Ripoll i barrés el pas a la llista xenòfoba. I és que malgrat guanyar les eleccions amb sis regidors, Aliança Catalana no ha fet cap gest d'intentar una negociació que —més enllà de la investidura— els permetés garantir la governabilitat. De fet, un govern amb sis regidors de 17 hauria estat permanentment exposat a la possibilitat d'unaEn els darrers dies s'hani les reunions. Assemblees individuals dels partits —en el cas de l'Alternativa per Ripoll-CUP va ser oberta—, trobades bilaterals, entre tres partits i, finalment, aquest dijous amb les quatre formacions implicades en l'acord.Curiosament, no ha estat fins que els contactes han començat a fructificar que Aliança Catalana no s'ha posicionat públicament per reclamar poderi titllar l'alternativa de "pacte anticatalà" dels "partits perdedors".Les diverses fonts consultades percoincideixen que els tres partits d'esquerraels darrers dies a l'hora de concretar els eixos programàtics de l'acció de govern. En canvi, han deixat per aquest cap de setmana quina fórmula es faria servir per a l'i la resta d'àrees del consistori.Després de la reunió d'aquest dijous, tots els partits es van emplaçar. Serà aleshores quan —si hi ha entesa progressista— les tres formacions explicaran a Junts tant l'acord programàtic com la fórmula de govern. Una proposta que, posteriorment, l'assemblea dels postconvergents hauria deEn aquest sentit, Manoli Vega ha confirmat a aquest diari que estan pendents de rebre la proposta. "El nostre suporti dependrà del programa", ha advertit. De fet, les negociacions pretenen assegurar l'estabilitat per ali no només per superar la investidura del dissabte 17 de juny.

