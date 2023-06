Europa es mulla pel xoc entre taxis i VTC a Barcelona: per què ho celebren totes les parts?

Les patronals s'agafen a "l'argument" del TJUE

L'esquerda que alegra taxistes i Ajuntament de Barcelona

Noves lleis a l'horitzó i una protesta imminent

"O traurem la destral de guerra, o traurem el cava". Eren les vuit del matí d'aquest dijous i el portaveu de la principal associació del taxi metropolità de Barcelona,, enviava aquest avís als seguidors del canal de Telegram de la plataforma Élite Taxi. Feia referència a la reacció que podia suscitar la publicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre laproposada a Barcelona al voltant de les VTC -servei utilitzat per empreses com Uber o Cabify- per. Després d'anys d'espera, conductors del servei públic i empreses de l'economia de plataforma quedaven a expenses del primer gran posicionament europeu sobre el conflicte barceloní. Finalment, la sentència evitaria els contrastos i oferiria un rang d'interpretacions generós. La reacció dels taxistes ha inclòs una. I la dede les companyies de VTC, curiosament, ha estat. Aexpliquem els detalls d'aquest contrast.La clau per entendre el posicionament europeu és que el tribunal analitzava una regulació concreta: la proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) desenvolupada l'any 2019 que establia. La coneguda com a ràtio 1/30 va frenar les aspiracions de creixement desbordant que preveien companyies com Uber a les grans ciutats. Ara, però, la justícia europea ha conclòs que. A més, la situa com a una mesura injustificada.Això ha estat nítidament celebrat per les agrupacions del transport dels cotxes amb conductor, com, que inclouen totes les grans empreses internacionals desplegades a l'Estat. Si bé han preferit no fer valoracions individuals, les companyies com Uber, Cabify i Bolt -contactades per aquest diari- s'han remès a un comunicat conjunt de les dues patronals. El text reivindica que la decisió europea aclareix que no es pot limitar l'activitat de les VTC simplement per protegir "la viabilitat econòmica del sector del taxi". "Un argument" queles autoritats d'Aragó, Balears, Catalunya o València han imposat a les VTC", defensen les patronals. És a dir, que, veient que el TJUE esmena el topall 1/30, esperenD'alguna manera, els jutges europeus interpreten que s'ha traspassat una línia que no tocava. Ara bé, aquesta postura l'han emès com a resposta a la petició d'aclariment que feia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui ha de resoldre sobre la ràtio 1/30. El cert, però, és queJa fa temps que aquesta limitació va ser suspesa de manera cautelar, i des de llavors han aparegut altres normes que també han collat les VTC El que sí canvia aquesta decisió europea, però, és el tauler de joc.del lloguer de cotxes amb conductor, i quin no. I això explica perquè el sector del taxi ha sortit, també, a celebrar la sentència del tribunal internacional.El matís que introdueix el text emès aquest dijous és que, si bé considera que el règim 1/30 no tenia una justificació prou clara per retallar la presència de les VTC, sí quede serveis com Uber o Cabify. Aquestes serien "la bona gestió del transport públic, del trànsit i de l'espai públic" així com "la protecció del medi ambient". I és en aquest context que l'altra pota de la limitació existent a l'àrea metropolitana barcelonina -que es basa en un sistema de doble autorització que limita qui obté una llicència de transport de passatgers- té més camp per córrer.Així ho reivindica, tot brandant un informe recent de l'Ajuntament de Barcelona que justifica la necessitat de limitar l'arribada de VTC a la ciutat. I ho relaciona directament amb els aspectes presentats pel TJUE, com l'emergència climàtica o l'espai públic. "Els impactes dels serveis VTC poden ser rotunds a nivell ambiental i de mobilitat en base a les dades d'altres ciutats", diu l'estudi de 40 pàgines del consistori al qual ha tingut accés. També denuncia queAixò ha encoratjat el portaveu d'Élite Taxi. "perquè realment podem justificar amb dades empíriques que no pot haver-hi més VTC a l'AMB", ha apuntat en unes declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies. En el mateix sentit s'ha expressat la segona tinent d'alcaldia del govern municipal de Barcelona,, que ha considerat que la posició del tribunal europeu referma que la feina dels darrers anys enllestida per-Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona-És a dir, que en l'escrit del TJUE uns -les patronals de les VTC- veuen una esquerda en la línia restrictiva que s'ha imposat a Catalunya i altres -el sector del taxi i els governs- hi veuen el reconeixement d'una via per seguir limitant l'activitat de Bolt, Uber o Cabify. Al seu torn,, que és qui va impulsar el reglament que ha arribat a Europa, es limita a recordar que, sinó que té un origen constatable: una normativa espanyola del 1990. Des de la Generalitat, de moment, han apostat per mantenir un perfil baix, sense declaracions ni posicionaments explícits, davant la controvèrsia del dia.Sigui com sigui, tot i les celebracions, la destral de guerra continua mig present per dos motius. D'una banda, perquè encara hi ha diversos litigis pendents entre taxistes, VTC i administracions. Però també perquède camí que han de. D'una banda, a Catalunya el Govern ha promès treballar per teixir pactes al Parlament per una nova llei del taxi. D'altra banda, perquè el govern espanyol també té sobre la taula la clausura de la carpeta de la nova Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.Amb aquest últim escenari al cap, elsja han anunciatConcretament, aparcaran els cotxes a la Gran Via de les Corts Catalanes i el passeig de Gràcia i es desplaçaran a la delegació del govern espanyol. La intenció és collar l'executiu de Pedro Sánchez perquè deixi lligada aquesta nova normativa abans de les eleccions. El nou paraigües estatal facilitaria que altres municipis, especialment de la Costa Brava o altres punts turístics, poguessin exigir la doble autorització que l'àrea metropolitana de Barcelona ja contempla i es frenés l'impacte de les VTC., resol Tito Álvarez.

