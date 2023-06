La Junta Electoral obliga a presentar el DNI per votar per correu el 23-J

Com demanar el vot per correu a les eleccions espanyoles 2023?

Pas 1: sol·licitud del vot

Pas 2: recepció de la documentació per votar

Pas 3: enviament del vot

Fins quan puc sol·licitar el vot per correu?

Fins quan és pot per votar per correu?

Com demanar el vot per correu si vius a l'estranger?

Fins quan es pot votar per correu des de l'estranger?

Preguntes freqüents sobre el vot per correu

Qui "protegeix" el meu vot?

Com es fa el recompte del vot per correu?

Puc votar de forma presencial el 23 de juliol si he sol·licitat el vot per correu?

Pera les eleccions espanyoles del 23 de juliol caldrà presentar el. Així ho ha determinat laaquest dijous, arran dels escàndols a Melilla i Mojácar, a Almeria, en els comicis municipals i autonòmics del 28-M. Tanmateix, la JEC ha determinat que les persones amb unadurant les eleccions quedaran exemptes de formar part de les meses electorals . Hauran, però, d'acreditar el viatge i que l'anul·lació els suposaria un perjudici econòmic.Lade vot per correu es pot fer una vegada convocades les eleccions i per diverses vies. De manera telemàtica, amb certificat electrònic reconegut i a través del web de. O bé presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. Abans de tot, caldrà acreditar la identitat amb el, elo elL’envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud. En aquesta missiva s'hi inclou elen el cens, unade votació de cadascuna de lesque es presenten a les eleccions convocades, el sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa en la qual correspon votar i undel procediment que s’ha de seguir.L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta, amb l’acreditació prèvia de la identitat. En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment -en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament-, a l’oficina de Correus corresponent.Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s'introdueix en elde votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora unacreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus. Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus. No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.La sol·licitud del vot per correu per les eleccions espanyoles del 2023 es pot fer des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions. El govern espanyol ha publicat elal(BOE) aquest 30 de maig, i des d'ara i fins al, 10 dies abans de les eleccions, es podrà presentar la sol·licitud.Un cop tramesa la sol·licitud de vot, serà rebuda per l'Oficina del Cens Electoral, qui a partir deli serà l'encarregada d'enviar la butlleta a cadascú de les persones que hagin demanat el vot de manera telemàtica. La data límit per entregar el vot dins del sobre a unade Correus serà el, justament quatre dies abans de les eleccions. Qualsevol butlleta que es faci arribar passada la data límit no serà acceptada.Una cosa és el vot per coreu i l'altre el vot des de l'estranger, tot i que sovint es confon. Si viviu a l'estranger, hauríeu d'estar inscrits al cens de votants a l'estranger, el(CERA). En cas de ser així, la documentació necessària es podrà recollir de manera presencial en ambaixades o cònsols i de manera telemàtica pel web de lao delLa sol·licitud per exercir el dret de vot des de fora de l'Estat s'obre també el 30 de maig, amb el decret de convocatòria dels comicis publicats al, i el vot es pot enviar fins al 19 de juliol. De totes maneres, per qui es trobi a l'estranger, es podrà votar de manera presencial fins al 20 de juliol a les urnes preparades a les ambaixades i consolats de l'Estat al món.És Correus qui custodia els vots fins a la data de les eleccions, i res no fa pensar que això pugui suposar unper a ladel sistema de vot per correu. Com que es pot votar sense sortir de casa -l'elector pot donar el seu vot al carter, que el porta a l'oficina de Correus- és el mateixqui també actua com adel vot. La llei estableix penes de fins a tres anys de presó en cas d'irregularitats en el vot per correu.El dia de les eleccions elsporten el vot ali laque correspon i el president de la mesa signa la recepció dels sobres. Quan acaba de votar l'última persona presencial, es comprova que els sobres rebuts corresponen a les persones que han fet la sol·licitud de vot per correu i que són al cens i, un cop fet aquest pas, es dipositen els sobres amb tancats amb la papereta dins l'urna corresponent. Tot aquest tràmit es fa davant dels membres de la mesa i els interventors de tots els partits, per tant, si hi hagués alguna irregularitat es podria denunciar. Els últims a votar són els membres de la mesa, i elde vot presencial i per correu es fa conjuntament.No, cal tenir molt clar que un cop es fa la sol·licitud formal del vot per correu, l'Oficina del Cens Electoral la rep i l'admet i ja no permet que el votant ho faci de manera presencial. Per tant, abans de demanar elés important tenir en compte que s'ha de completar el procediment i que no es pot rectificar i anar a votar al col·legi electoral.

