Cristina Garcia Molina i Damon Galgut, guardonats amb el Premi Llibreter 2023

El XXIV, que atorga el Gremi de Llibreters de Catalunya, ha reconegut les novel·les(LaBreu Edicions), de Cristina Garcia Molina, i(Llibres de l'Asteroide/LesHores), de Damon Galgut, com a millors obres en Literatura catalana i Altres Literatures.En una roda de premsa aquest mateix dijous, el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, ha subratllat que els tres finalistes de cada categoria són "models diferents de", i que en totes elles el guanyador s'ha imposat als finalistes per un estret marge.En la categoria de Literatura infantil i juvenil d'altres literatures ha guanyat(Meraki), de la portuguesa Joana Estrela; en Literatura infantil i juvenil en català(Fanbooks), de Roger Tarrés, i en la d'Àlbum il·lustrat Érase una forma (Barret), dels francesos Gazhole&Cruschiform.(Granollers, 1975) ha guanyat el Premi Llibreter en la categoria de Literatura catalana per una obra que s'ha imposat a(L'Altra Editorial), d'Eduard Márquez, i(Edicions de 1984), de Josep Ortiz. El jurat ha destacat que Els irredempts és unaen la qual destaquen el llenguatge, les idees i l'art, i Garcia Molina ha considerat un petit miracle haver aconseguit la distinció.En la categoria d'Altres Literatures s'ha alçat amb el guardó l'obra del sud-africà Damon Galgut (Pretòria, 1963), que s'ha mostrat en un vídeo "emocionat" per rebre el guardó i ha agraït el treball d'editors i llibreters per difondre el llibre. El jurat ha destacat del volum l'escriptura i l'estructura narrativa original de La promesa, que ha guanyat a(Navona/Les Hores), d'Elin Culhed, i(Sisè Pis/L'Altra Editorial), de Giulia Caminet.En la de Literatura infantil i juvenil d'altres literatures ha guanyat Gorrioncita, de la qual el jurat ha subratllat que submergeix el lector en un ", i de l'Arco ha destacat que és el segon any consecutiu en què una obra portuguesa es fa amb un guardó dels llibreters. En la categoria de Literatura infantil i juvenil en català ha guanyat Fills d'Èodhum, de Roger Tarrés, sobre el qual el jurat ha destacat la creació d'unaque ofereix la sensació de "no estar molt lluny" de la Terra Mitjana.En la d'Àlbum Il·lustrat, el Premi Llibreter ha reconegut a Érase una forma, del dueto francès Gazhole&Cruschiform, i el jurat ha subratllati l'actualització, tant en forma com en contingut, del conte tradicional.

