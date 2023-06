Junts, PSC i PP arriben a un pacte de govern a Calonge i Sant Antoni

Calonge 2023 Totes les dades Cens total: 8.133 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.924 48,24% Abstencions: 4.209 51,75% Vots nuls: 76 1,93% Vots en blanc: 85 2,20% Partit Vots % Regidors

han arribat a un pacte de govern a(Baix Empordà), que mantindràcom a alcalde. Les tres formacions sumen majoria absoluta, amb 9 dels 17 regidors del ple (6 de Junts, 2 dels socialistes i 1 del PP). A més, ja han governat plegades des de la moció de censura que l'1 d'octubre del 2021 va desbancarde l'alcaldia.És el mateix pacte del darrer any, després que el juliol del 2022 Soler expulsés de l'equip de govern el regidor de, partit que també va recolzar la moció de censura. No han transcendit detalls sobre l'acord o la distribució de responsabilitats i hi ha convocada una roda de premsa divendres a la una de la tarda per presentar l'acord de govern 2023-2027.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola