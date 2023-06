La Generalitat reactiva el desplegament de la Hisenda catalana que el 155 va torpedinar

Retorn al moment previ al 155

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Quan, amb el 155, va evitar prendre massa decisions de caire gaire polític. Una d'elles va ser l'aturada del desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) dissenyat escassament uns mesos abans, quan l'executiu va aprovar quedel seu sector públic i també de les universitats i ajuntaments que ho sol·licitessin. El Govern, però, ha aprovat arai reprendre'l en el punt en què va actuar la Moncloa.El consell executiu del 30 de maig va aprovar un acord de govern de tan sols dos punts en què, en el primer, es constata que les resolucions per al desplegament aprovat el 2017i que, per tant, les actuacions derivades "foren adoptades de forma legítima i eficaç". El segon punt manté "vigents els criteris continguts" en aquells acords, alguns dels quals ja s'havien començat a desenvolupar després del 155. L'acord, però sí que s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Què implica aquest desplegament que es reactiva ara? La intenció del Govern, l'any 2017, era enfortir l'ATC gestionant directament des d'ella el pagament dede la Generalitat. Això implica assumir la presentació, pagament, autoliquidació i altres tràmits fiscals davant de la Hisenda estatal de tots aquests organismes, cosa que comportaria que l'ATC tripliqués el volum de recursos que gestiona Ja no només recaptaria els impostos propis i cedits, sinó que també s'encarregaria dels impostos i cotitzacions estatals del sector públic català. En aquest segon cas, però, per, millorant-ne la transparència, facilitant-ne la interpretació normativa i resolució de conflictes i abaratint-ne els costos. En tot cas, també s'argumentava que aixòl'ATC. I a banda, també s'obria la porta que aquesta s'encarregués de les mateixes tasques amb els tributs estatals dels, a través de convenis.Un desplegament que llavors es considerava que, malgrat situar-se dins la legalitat estatal, havia de servir per dotar l'ATC dei que gestionés una quantitat de recursos tributaris molt superior, en línia amb el reforç necessari camí a esdevenir. El projecte aprofundia en la lògica seguida fins llavors d'assumir totes les competències possibles en el marc vigent, tal com va ocórrer quan els anteriors anys havia passat aels impostos propis i cedits no pagats voluntàriament —tasca fins llavors externalitzada a la Hisenda estatal— o quan s'haviai no només a les capitals de província —feina delegada abans als registradors de la propietat.Per posar-ho en pràctica, l'ATC ja va preparar el 2017 els convenis de col·laboració per segellar els acords amb els ajuntaments —i que dotaria de legalitat el pagament d'impostos estatals a la Hisenda catalana—. El desembre d'aquell any, però, el govern espanyol, en aplicació del 155, va deixar sense efecte aquells acords, amb, però també al·legant que el projecte vulnerava la normativa de protecció de dades o la seguretat jurídica dels contribuents.Un cop l'independentisme va recuperar les regnes de la Generalitat, i per certificar la legalitat de la proposta, va demanar-ne un dictamen a la, que el juliol de 2020 va concloure que era plenament adequada al marc vigent . Des del 2019, de fet, el Govern treballa en un avenç cap a una integració cap a un model compartit de gestió tributària en l'àmbit de seu sector públic, incloent —segons recull a l'acord de govern recent— la "integració en un model digital corporatiu o la realització d'accions orientades a progressar en l'àmbit operatiu de la gestió d'assumptes fiscals, mitjançant l'estandardització de processos vinculats al càlcul, l'emplenament i la presentació de declaracions o autoliquidacions".Tot i això, en relació amb l'eventual col·laboració amb els ajuntaments i les universitats, l'executiu català encara no havia tornat a activar els elements frenats pel 155. Mitjançant aquest acord de govern, però, es deixaaquella decisió del govern espanyol i es torna al punt previ a la intervenció. Fonts del Departament d'Economia i Hisenda apunten que, malgrat això, encaraa efectuar des d'aquest punt i quan poden començar a subscriure's convenis amb els organismes locals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola