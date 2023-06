​Antoni Castellà pren el relleu de Borràs com a diputat i es compromet a «representar-la» al Parlament

és nou diputat alen substitució dedesprés que la mesa del Parlament executés l'ordre de la(JEC) i li retirés l'escó. Castellà ha afirmat que la situació "no és normal", perquè no és fruit d'una decisió voluntària. "Borràs ha estat forçada, utilitzant guerra judicial, a deixar l'escó", ha afirmat. Segons Castellà, la seva entrada al Parlament no és la normal, i ha recordat que la seva activitat política se centrava fins ara a fer de portaveu deli en liderar el seu partit,. Per tot plegat, el nou diputat ha afirmat que no substituirà Borràs, sinó que la "representarà". "", ha dit.Castellà ha dit que la causa contra Borràsi ha insistit que no té cap confiança en el sistema judicial espanyol. "Per què ara l'independentisme sí que es creu una resolució judicial?", s'ha preguntat. El cas contra Laura Borràs fa referència a males pràctiques en la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes i va ser condemnada a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació. Castellà ha dit que "creure's" la sentència contra l'expresidenta del Parlament significarà avalar també les sentències del procés o contra activistes independentistes. "Si denuncio que l'Estat no exerceix l'estat de dret i l'utilitza per obtenir un benefici polític, val per tot", ha dit.En una compareixença acompanyat de Borràs, el nou diputat de Junts ha lamentat la decisió de lai de l'independentisme en general. Segons ell, l'independentisme ha donat credibilitat al sistema judicial espanyol en el cas de Borràs. El seu compromís com a diputat, a partir d'ara, serà representar Demòcrates dins de Junts, però també "representar" Borràs. "", ha assegurat. Castellà ha acusat l'Estat de "violentar" l'estat de dret per apartar Borràs, però ha advertit que ell assumeix la mateixa ideologia i estratègia que l'expresidenta del Parlament. "Si a algú se li aplica guerra judicial, el relleu mantindrà el mateix discurs", ha afirmat.Castellà ha dit que el "simbolisme" és important en política i ha dit que la seva tasca al Parlament es farà amb "coherència" amb el seu partit, el seu grup parlamentari, amb les seves conviccions. En la situació actual, els seus vots es faran "amb coherència també amb Laura Borràs". Ha negat també que s'hagi postulat per presidir el Parlament, un càrrec pel qual el partit ha designat l'exalcaldessa de Vic. Castellà ha dit que l'elecció d'Erra és "una bona elecció" i ha dit que haurà de preservar la dignitat de la institució i la seva sobirania. "El president del Parlament no ha de fer de part, però sí que preservi la majoria parlamentària, que és independentista", ha assenyalat. El seu paper com a presidenta del Parlament, ha dit Castellà, serà "de continuïtat".

