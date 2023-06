Irídia identifica el mosso que va causar lesions greus a un jove amb un tret de foam el 2018

ha identificat l'agent escopeter delsque va disparar un tret de foam a un jove el 21 de desembre del 2018 i li va causar lesions greus. Concretament, els fets van tenir lloc quan el jove, l'Ignasi, participava en una concentració contra la celebració del Consell de Ministres del govern espanyol a Barcelona i va rebre l'impacte d'un projectil directament al testicle dret.El noi es va haver de sotmetre a unai va perdre l'òrgan. Irídia va presentar una querella el 2019 i ara ha aconseguit identificar quin va ser l'agent que va disparar. L'entitat ho ha aconseguit mitjançant una pericial independent a partir de l'anàlisi de diverses imatges i ha presentat la prova al jutjat aquest dijous.Actualment, el procés es troba en fase d'instrucció i hi ha cinc agents investigats. Un cop admesa la nova pericial, el jutge acordarà el que consideri necessari. Des d'Irídia assenyalen que investigació feta per la(DAI) de Mossos d'Esquadra únicament assenyala els agents que eren al lloc dels fets, però no ha aconseguit concloure qui d'ells va disparar.

