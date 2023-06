Puigdemont reclama al Suprem que anul·li el processament de Llarena

Malversació atenuada

La defensa de l'expresident de la Generalitatha demanat en una vista celebrada aquest dijous alque anul·li el processament dictat pel magistrat instructor de la causa del procés,, per malversació i desobediència. L'advocatha argumentat que cal "conviure amb la reforma legal" impulsada pel govern de Pedro Sánchez, que va modificar els delictes de malversació i desordres públics i va eliminar la sedició.Segons ha defensat Boye en la vista pública,és anul·lant la interlocutòria de processament i tornar a demanar un suplicatori a l'Eurocambra tant en el cas de Puigdemont com en els de. L'advocat de tots tres eurodiputats ha reclamat que també s'anul·lin les ordres de detenció a l'estat espanyol.Per contra, l'acusació popular exercida per Vox, que també va recórrer contra la decisió de Llarena ha reclamat que el Suprem acusi pel delicte de desordres públics agreujats que l'instructor va descartar. L'advocada del partit d'ultradreta ha afirmat que els fets que en la sentència del procés es va considerar sedició es poden "subsumir" en aquest nou delicte i ha defensat que la malversació es mantingui agreujada tal com va dictar Llarena.En dues interlocutòries de processament dictades arran de la reforma del codi penal impulsada per l'executiu de, la primera del 12 de gener confirmada el 21 de març de 2023, el magistrat va descartar que es pugui aplicar al cas de Puigdemont el tipus atenuat de malversació i el nou delicte de desordres públics agreujats en substitució de la sedició.La defensa de l'exconseller de Cultura, exercida per l'advocatr, ha argumentat que el processament per malversació "hauria de decaure". Sàmper ha argumentat que "no s'ha generat cap despesa ni es generarà mai" amb Unipost en relació amb l'1-O. I en cas que s'acusi per aquest delicte igualment, la defensa de Puig ha defensat que amb la reforma del Codi Penal l'acusació "en cap cas hauria d'excedir dels 4 anys" de presó, en aplicació del tipus atenuat.

