Quan les llistes obertes tampoc garanteixen que el candidat més votat sigui alcalde

Els casos de Castell de Mur i Tírvia

Els municipis més petits de Catalunya tenen una de les variants del sistema electoral menys conegudes: les. Això afecta els pobles que tenen entre 101 i 250 habitants, on s'escullen cinc regidors. Les candidatures poden presentar una llista de fins a cinc persones i els electors en poden votar un màxim de quatre. No es tracta d'un vot a la llista, sinó individual a cada candidat. Així, el més votat podria no acabar sent alcalde., candidat d'ERC al(Pallars Jussà), ha afirmat que es tracta d'un sistema "més democràtic" i ha explicat que són els votants els que han d'escollir les persones que prefereixen de totes les candidatures. A lesel van votar 72 persones i al seu número dos 73. La diferència d'un vot és insignificant i serà alcalde per acord dels tres regidors de la seva llista.

A Tírvia (Pallars Sobirà), també amb sistema electoral de llista oberta, la persona amb més vots ha estat la quarta de la llista de Junts, Antoni Grau, que va obtenir 73 vots, per davant del número u, amb 56 vots. Però no serà alcalde perquè la resta de candidats escollits -tots de Junts- aposten pel número dos, Joan Farrera. Així, ha confessat que els electors han expressat la seva opinió i ha quedat clar qui desitjaven que governés al municipi.



Municipis amb només tres regidors

L'atzar decideix un triple empat a Sarroca de Bellera

Als municipis amb menys de 100 habitants només s'escullen tres regidors. S'han de presentar candidatures amb llistes de fins a tres candidats i els electors en poden votar fins a un màxim de dos. Aquest és el cas per exemple d', al Pallars Sobirà, amb una població de poc més de setanta persones, també tenen el sistema electoral de llistes obertes., candidat de Junts, amb 32 vots serà alcalde d'aquest ajuntament. En aquest municipi la composició municipal és tan sols de tres regidors i Orteu estarà acompanyat per altres dos companys de llista:(16 vots) i(16 vots). Junts a Esterri de Cardós va guanyar les eleccions per majoria absoluta amb 64 vots, per davant Viu Esterri de Cardós-Acord Municipal amb 6 vots.A la comarca de l', el consistori del municipi d', amb 80 habitants, també està format per tres regidors. Els resultats del 28-M van donar 25 vots als número u i dos de la llista d'ERC, amb la qual cosarepetirà com a alcalde en la seva sisena legislatura. Mentre, el candidat de la CUP,, va rebre 23 vots i, previsiblement, no entrarà al futur govern municipal i es quedarà a l'oposició.Casanovas ha explicat que aquest sistema permet redistribuir els càrrecs, en contraposició amb el de consell obert que hi havia anteriorment. "Es van trobar que moltes coses no s'aprovaven perquè és difícil avenir-se tot un poble", afirma. Respecte al dia a dia al capdavant de l'ajuntament, l'alcalde electe assegura que el fet de governar en un poble petit on tothom es coneix té els seus avantatges i inconvenients, ja que "si surt alguna cosa malament, sempre recau la responsabilitat sobre l'alcalde".Al municipi de, també els electors voten amb el sistema de llistes obertes i el resultat ha estat del més empatat, tant a la part alta com a la part baixa de la llista. Les candidates de Junts i Compromís per Sarroca,respectivament, van empatar a 42 vots. Seguides de dos regidors; un de Compromís per Sarroca (38 vots) i una de Junts (35 vots). I si es podia esperar que el cinquè regidor trenques l'empat, no va ser així. La sorpresa va ser que a la cinquena posició es va donar un triple empat a 34 vots entre un regidor d'ERC i dos de Junts.Aquest empat es va desfer aquest dimecres amb un sorteig al Jutjat de. La sort va estar de cara de Junts i és qui es va emportar el cinquè regidor i d'aquesta manera la majoria absoluta a l'Ajuntament. La composició municipal ha quedat: Junts amb tres regidors i Compromís amb dos regidors. Ara, el pròxim 17 de juny, els cinc regidors hauran de votar a la futura alcaldessa de Sarroca de Bellera, que no necessàriament ha de ser la persona més votada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola