Un home apunyala vuit nens i un adult en un cruent atac a l'est de França

Almenys, entre elles vuit nens, per un apunyalament múltiple perpetrat aquest dijous en unde la localitat francesa, al sud-est del país, segons fonts policials que han confirmat també la detenció del principal sospitós, les motivacions del qual encara no han transcendit.L'atac ha tingut lloc entorn de les 9:45 del matí, en un parc situat al costat del llac. Els menors agredits tenen al voltant de tres anys i segons les fonts, citades pel diari Le Figaro, almenysi la seva vida corre perill. A les autoritats gal·les no els consta que el principal sospitós tingui antecedents.El ministre de l'Interior,, ha confirmat que "diverses persones, entre elles nens", han resultat ferides en aquest cruent atac. "L'individu ha estat detingut gràcies a la molt ràpida intervenció de les forces de l'ordre", ha aplaudit a través del seu perfil de Twitter. Per la seva banda, la primera ministra,, té previst desplaçar-se al lloc dels fets, situat als Alps francesos, tal com ha donat a conèixer la cadena BFMTV.

