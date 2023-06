Busquen quatre fugitius d'una «guarderia de droga» en una masia de Darnius

Labusca quatre persones que custodiaven una plantació de marihuana -anomenada "guarderia" de droga per la policia espanyola- en una masia de(Alt Empordà) i que han rebut a trets els agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), quan anaven a desmantellar la plantació.Els fets han passat pels volts de les sis de la matinada en una masia al mig delde la localitat alt-empordanesa. Tal com ha explicat la policia espanyola en un comunicat, quatre sospitosos han rebut a trets els agents quan s'iniciava l'i han aconseguit escapat.El tiroteig no ha provocat ferits pel que fa als agents de la policia espanyola. Lai la droga ha quedat precintada i sota custòdia policial i ara els diferents cossos de seguretat intenten trobar els quatre

