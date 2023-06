Revés d'Europa a Colau: rebutja topar les llicències dels VTC

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha tombat el límit de llicències als vehicles de transport amb conductor (VTC) que va impulsar l'encara alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, quan presidia l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En una sentència feta pública aquest dijous al matí, Europa ha resolt que topar les VTC no és possible si l'únic objectiu que persegueix la mesura és garantir la viabilitat econòmica del sector dels taxis.

En aquest sentit, ha considerat que la legislació catalana "no està justificada per cap raó imperiosa de bé general" i va "en contra de la llibertat d'establiment" perquè restringeix l'accés lliure al mercat.



Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola