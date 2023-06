Com és l'Inter Miami, el nou equip de Leo Messi?

D'als, i de Barcelona i París a Miami.ha decidit fer un gir radical a la seva carrera -probablement l'últim abans de retirar-se- fitxant per l'Inter Miami , després de la seva trajectòria de llegenda ali un pas molt convuls pel. Però l'argentí no s'incorpora a qualsevol club nord-americà. L'Inter Miami és un equip ple de curiositats que, per bé o per mal, el fan diferent.L'equip va ser fundat fa poc més de cinc anys, el 28 de gener del 2018, quan la(MLS) va anunciar que incorporava la seva 25a franquícia a la lliga. Cal recordar que als Estats Units no hi ha nini, com passa també, per exemple, a l'. Tot plegat, en un sistema de competició molt prematur: la MLS compleix tres dècades aquest any i la segona categoria va ser creada fa només 13 anys.Però tornant a l'Inter Miami, probablement el més curiós és que el propietari des de la seva fundació és l'exfutbolista. El mític anglès deldels galàctics va quedar enamorat dels Estats Units quan hi va jugar ambi ha fet una gran despesa a Miami, fins i tot pagant la construcció d'un nou estadi. Mentrestant, l'equip juga en un altre camp amb capacitat per a 18.000 persones i que es pot quedar més que petit per rebre el millor jugador de la història.Messi serà la gran estrella de la breu existència de l'Inter Miami, però durant aquests anys també hi han passat futbolistes amb gran trajectòria a Europa, com el francèso com el també argentí. L'equip, tot i ser fundat el 2018, no va competir a la MLS fins al 2020 i per ara no ha aconseguit cap èxit remarcable. A la conferència est, l'equip deha aconseguit quedar com a màxim en segona posició la passada temporada.Amb tot això, doncs, què li espera a Messi sobre el terreny de joc? Doncs, com a mínim, un projecte que cal reflotar i que no pot anar pitjor. Amb la MLS prop d'arribar a la meitat de la temporada, l'equip té ara un entrenador interí després d'acomiadari és l'últim classificat de la conferència est amb només 15 punts, a vuit dels play-offs i a 24 del líder. Malgrat que allunyat dels focus i de la màxima pressió competitiva, Messi entoma un repte diferent, però no menys complicat.

