El llindar pel qual et poden multar

Les sancions, al detall

Hi ha persones que encara no ho saben, però és una realitat i com diu"la ignorància de les lleis no excusa del seu compliment", així que para l'orella.Això sí, dependrà de l'import que hagis enviat i del mètode que hagis triat per fer-ho. Tots els bancs estan obligats, legalment, a informar l'Agència Tributària si algun dels seus clients realitza algun moviment sospitós. Serà en aquest moment quan, si s'ha comès alguna infracció, després d'una a priori detallada investigacióprocedirà a sancionar-nos.Si superem una xifra molt determinada, l'Agència Tributària podrà pensar que estem intentantCom més superem aquesta xifra, més alta serà la multa que ens arribarà. Per això, és tan important estar al dia de totes les novetats relacionades amb la normativa fiscal actual per evitar-nos problemes amb l'Estat.La normativa afecta, també, les transferències de diners entre membres de la mateixa. Fins i tot aquestes estan subjectes a impostos. En el cas que compartim un vincle de sang, les transaccions que fem s'emmarcaran en la categoria de l'Impost de Successions i Donacions. Per aquest motiu, haurem de pagar un tant per cent molt concret segons la regió on fem l'enviament de diners.Ara anem a la xifra. Segons la llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals, tot i que el límit per evitar ser investigat per Hisenda amb una transferència són, la majoria d'entitats fiscals limiten els moviments digitals dels seus clients aeuros. L'article número 34 d'aquesta mateixa llei també prohibeix l'entrada o sortida de l'Estat amb mitjans de pagament que tinguin un valor igual o superior als 10.000 euros, sigui en moneda europea o estrangera. De la mateixa manera, tampoc es permet fer moviments dins d'Espanya per un valor igual o superior a 100.000 euros sigui amb la moneda que sigui.A banda de l'esmentat, és important tenir en compte que Hisenda considera unQuè entenem com a mitjà de pagament? Aquesta categoria inclou la moneda en paper i metall, sigui quina sigui, xecs, pagarés, ordres de pagament al portador, targetes de prepagament no nominatives i les monedes que continguin almenys un 90% d'or.Si superem els límits prèviament establerts quan fem una transferència i no avisem l'Agència Tributària no és estrany que aquesta ens vingui a buscar en forma de multes que poden anar. Així doncs, si els diners que hem transferit superen els 10.000 euros, la sanció rondarà els 2.500 euros. I si informem Hisenda , però ho fem fent servir models o informació incompleta, inexacta o falsa, es pot rebre una multa de 150 euros.El següent pas a rebre una multa amb la qual no estem d'acord, és saber qui termini de. Normalment, tenim un mes des que rebem la notificació per presentar-ne el recurs. En aquesta línia, també és cabdal complir amb elsi elal peu de la lletra. Qualsevol error pot fer que desestimin el nostre cas. Si ho necessitem, sempre podem contractar l'ajuda d'un assessor per impugnar la sanció. I, finalment, si toca pagar hem de saber que totes les infraccions han de ser abonades íntegrament.

