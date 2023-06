Notícies del 7 de juny de 2023

22:54 Més Madrid concorrerà a les eleccions del 23-J amb Sumar



El plenari de Més Madrid ha aprovat amb un 96,11% dels vots concórrer a les eleccions estatals del 23 de juliol en coalició amb la formació encapçalada per Yolanda Díaz, Sumar. El partit d'Íñigo Errejón ho ha anunciat en una piulada: "Sumarem a les eleccions generals amb pas ferm i mirada posada en el futur". De la mateixa manera, el Comitè Nacional de la Chunta Aragonesista ha aprovat per unanimitat concórrer amb el partit de Yolanda Díaz als comicis. Els dos anuncis s'han fet quan queden 48 hores per acabar el termini del qual disposen els partits per registrat les coalicions, i en plenes negociacions entre Sumar i Podem per arribar a un acord en aquest aspecte.

22:14 Tensió, cops de porra i un detingut durant una manifestació antimonàrquica a Girona



Tensió, cops de porra i un detingut per atemptat contra un agent de l’autoritat durant una manifestació organitzada per la Coordinadora Antimonàrquica de Girona. L'enfrontament entre manifestants i Mossos d'Esquadra ha tingut lloc davant les oficines de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), a l'encreuament dels carrers Pare Claret i Juli Garreta. Els antimonàrquics han intentat desplegar una escala per penjar una pancarta i agents de l'ARRO ho han impedit. L'arrestat és el portaveu de la coordinadora, Quim Tell, que ha caigut damunt dels agents quan pujava l'escala. La manifestació havia sortit de la plaça del Vi per protestar contra els actes de la Setmana del Talent de la FPdGi, que comencen demà a la ciutat i s'allargaran fins al dia 13.

20:11 El Primavera Sound cancel·la els concerts de dijous a Madrid



Les fortes pluges dels darrers dies a la capital de l'Estat per la borrasca Òscar han deixat la Ciutat del Rock d'Arganda impracticable. Per això, l'organització del festival ha hagut d'anunciar la suspensió de la jornada inaugural fora de Catalunya. Cap dels concerts de dijous serà reubicat, mentre que els de divendres i dissabte es mantenen.

17:05 Aragonès fa valdre el paper "destacat" de Catalunya en l'H2Med però admet que "el gran repte" és accelerar les renovables



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet valdre el "paper destacat" de Catalunya en la projecció de l'H2Med, la canonada submarina que ha de transportar hidrogen verd entre Barcelona i Marsella, però ha admès que el "gran repte" del territori és generar la suficient energia renovable perquè l'hidrogen verd pugui ser exportat. El cap de l'executiu ha iniciat aquest dijous un viatge a Marsella amb l'objectiu de mantenir diverses reunions i trobades centrades en la sequera i l'hidrogen verd. Aragonès ha fet una primera visita a la planta de producció d'hidrogen verd de Fos-sur-Mer, on arribarà l'hidroducte, i ha afirmat que aquesta pot aportar "lliçons a algunes de les iniciatives" que s'estan posant en marxa a Catalunya.



17:00 Aragonès assegura que és "lògic" que hi hagi posicions diverses dins ERC, un partit que "dona veu a la militància"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que és "lògic" que hi hagi posicions diverses dins ERC, un partit que "dona veu a la militància". Així ho ha dit en una atenció als mitjans des de Marsella, un dia després de l'assemblea oberta d'ERC per analitzar la patacada de les municipals. El president ha afirmat que en aquest moment el partit està enfocat a obtenir els millors resultats possibles a les eleccions generals i “recuperar el vot que no es va sentir interpel·lat” a les municipals: "L'exigència de la militància és la meva", ha sentenciat.

17:00 Aragonès celebra la candidatura d'Erra per presidir el Parlament i assegura que permetrà "refer confiances" dins l'independentisme El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que la candidatura de la vicepresidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic, Anna Erra, per presidir el Parlament posarà fi a la interinitat a la cambra i permetrà "refer confiances" entre independentistes. En declaracions als periodistes aquest dimecres a Marsella després de visitar la planta d'hidrogen de Fos-sur-Mer, ha expressat la voluntat de mantenir una reunió aviat amb la nova presidència, perquè Parlament i Govern tenen "molta feina a fer".

15:45 Tranquil·litat i bons aliments davant el monstre conegut de la selectivitat



Tranquil·litat i bons aliments en el primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) menys incert dels darrers anys i potser també dels cursos vinents. Els minuts previs a l'examen de Llengua castellana i Literatura, habitual primera prova de la selectivitat transcorren entre converses de repàs, cares més adormides que espantades i despistats que s'asseguren de tenir el DNI, necessari per poder examinar-se. Al Campus Nord de la UPC l'ambient és de fi de cicle: els alumnes de segon de batxillerat que aquest matí s'estrenen a les PAU són veterans de l'estudi, com el model de selectivitat, que manté el format des del 2009 i espera una transformació de model en els pròxims cursos que promet una revolució i un augment d'incertesa a les proves.

14:17 Mònica Roca subratlla el caràcter "transversal" de la candidatura independentista a la Cambra​



Mònica Roca subratlla el caràcter "transversal" de la candidatura independentista a la Cambra, amb presència d'empreses de volum diferent, territoris, cooperatives i tercer sector, com també de totes les sensibilitats del sobiranisme. Els aplega el convenciment que "la millor política econòmica és un estat propi".

14:07 Batet tornarà a encapçalar la llista del PSC per Barcelona el 23-J, seguida dels ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez



La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, tornarà a encapçalar la llista del PSC a Barcelona a les eleccions del 23-J. Ho farà acompanyada dels ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez, que aniran de segon i de tercera a la candidatura, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. Els socialistes oficialitzaran aquest dimecres la decisió. El partit de Salvador Illa ha descartat fer primàries per elegir el candidat perquè considera que no hi hauria temps suficient per a poder engegar tot el procés. De fet, els estatuts del partit ja preveu no fer-ne davant de convocatòries extraordinàries d'eleccions perquè complica fer un procés "en condicions".

14:06 La candidatura independentista Un Pas Més presenta el seu equip a la Cambra amb Mònica Roca, Joel Joan, Joan Puigcercós i Joan Canadell



La candidatura independentista Un Pas Més presenta el seu equip a la reelecció per continuar governant la Cambra, amb Mònica Roca, Toni Fitó, Joel Joan, Joan Puigcercós i Joan Canadell. Dolors Feliu (ANC) mostra el seu suport a la candidatura i Joel Joan assegura que l'independentisme guanya "quan va unit".

13:53 Serret reclama "un gran consens polític" al Parlament per aprovar el pla director de cooperació "feminista" La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha reclamat "un gran consens polític" al Parlament per aprovar el nou pla director de cooperació que ha de consolidar la seva "mirada feminista". En declaracions a l'ACN des de M'saken, a Tunísia, Serret ha avisat que aquest pla estratègic ja compta amb el suport del sector de la cooperació a Catalunya. "Respon al consens social", ha remarcat, tot destacant un projecte de suport a les dones que ha visitat aquest dimecres a Tunísia, on dels països prioritaris de la política de cooperació catalana. D'altra banda, Serret ha avançat que convocarà un acte al juliol amb els agents de cooperació per reflectir aquest "consens" i donar un "altaveu" al sector.

13:50 ​«El futur és ara»: front comú per accelerar la transició ecosocial a Catalunya



En els darrers dies s'acumulen les males notícies ambientals: s'han superat els límits per viure en un planeta “segur i just”, el gel àrtic es desfarà totalment per primera vegada en els 30 anys vinents i l'increment de la temperatura a Catalunya duplica la mitjana global. Amb aquest escenari hi ha qui no es vol resignar i reclama un punt d'inflexió: aquest dissabte se celebrarà a Barcelona l'acte “El futur és ara”, organitzat per una desena d'entitats socioambientals del país i que pretén ser un “nou començament” de treball en xarxa per accelerar la transició ecosocial a Catalunya.



13:43 Urtasun assegura que la negociació per tancar la llista de Sumar "avança a molt bon ritme" i nega que hi hagi "cap veto"



El portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmat que la negociació per tancar la llista electoral de Sumar el 23-J "avança a molt bon ritme". "Les coses avancen bé, és un trencaclosques complex perquè hi ha molts actors, però les converses avancen a molt bon ritme i som optimistes de poder començar a donar notícies molt aviat", ha dit en una atenció als mitjans aquest dimecres acompanyat de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz. "No esperarem a l'últim minut" per tancar la candidatura, ha afirmat Urtasun, que ha dit que no s'està parlant de noms ni s'està plantejant "cap veto". "Presentarem els millors equips per sortir a guanyar el país", ha afirmat.

11:19 El Meteocat canvia els avisos per temperatura i en crea dos de nous per calor nocturna



El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha modificat els avisos per excés de temperatura, i ha creat un nou avís de risc per elevada temperatura nocturna. D'aquesta manera simplificarà els avisos per altes temperatures i diferenciarà les màximes diürnes i nocturnes. Amb això es pretén ajudar a prevenir l'afectació que té l'elevada calor durant diversos dies o nits seguides, que perjudiquen especialment les persones grans amb patologies cròniques. Com a prova pilot durant un any i a les comarques litorals i prelitorals, hi haurà dos nous avisos per calor nocturna intensa o molt intensa, amb tres graus de probabilitat cadascun. L'avís farà que Salut i Protecció Civil activin serveis preventius quan les temperatures superin el 98% de les màximes dels últims deu anys.

10:51 Junts per Llagostera decideix pactar amb el PSC per assegurar-se la majoria absoluta a l'Ajuntament



Junts per Llagostera (Gironès) ha decidit pactar amb el PSC per assegurar-se la majoria absoluta a l'Ajuntament. La llista encapçalada per Narcís Llinàs, que va guanyar els comicis del 28-M i va treure sis regidors, sumarà així el representant socialista Àlex Maqueda a l'equip de govern. En un comunicat, Junts assegura que a l'hora de liderar les negociacions, allò que els ha guiat és trobar consensos en aquells reptes "estratègics" per al poble -com el nou geriàtric o l'habitatge-, reafirmar "la política del pacte" i treballar "un bon traspàs en les funcions de govern". Després de parlar amb la resta de forces, Junts rebutja la proposta d'ERC, que veu "totalment fora de lloc", i també creu que és "molt difícil" arribar a pactar amb la CUP.

10:33 El PP creu que cal eliminar el ministeri d'Igualtat per posar punt i final a polítiques de "feminisme infantil"



La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha justificat aquest dimecres la intenció expressada pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'eliminar el Ministeri d'Igualtat en cas que guanyi les eleccions i pugui governar. En una entrevista a TVE, Gamarra ha acusat Pedro Sánchez d'haver "lliurat les polítiques d'Igualtat a Podem u o Podem dos" i haver convertit "les dones en una joguina de Podem". Calen, ha dit, "polítiques serioses i madures" que facin que les dones "no siguem lliurades a un feminisme infantil". Amb el PP a la Moncloa, ha dit, hi haurà unes "autèntiques polítiques d'igualtat" que seran "transversals".