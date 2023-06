Plataforma per la Llengua es querella contra l'Estat per ciberespionatge

Restes de Pegasus i Predator

ha denunciat aquest dijous que també ha estatamb un programa similar aL'organització de defensa del català ha presentat una querella contra l'estat espanyol a la justícia belga, que ja l'ha admesa a tràmit i investiga els fets. Concretament, lademana dues coses: que l'Estat identifiqui el responsable del telèfon que va infectar els dispositius dels membres de la Plataforma i que l'organisme europeu competent,, investigui si l'Estat ha intervingut aquests telèfons de manera legal -seguint els passos establerts per la llei- o bé se'ls va saltar. L'entitat ha presentat la denúncia aperquè alguns dispositius van ser espiats en aquell país.En una roda de premsa aquest matí al Col·legi de Periodistes, el president de Plataforma per la Llengua,, la directora,, i els advocatshan detallat la querella i el cas d'espionatge. Des de la Plataforma sostenen que l'espionatge suposa unade les persones que s'impliquen en la defensa del català. L'entitat ha explicat que els telèfons infectats són de membres de l'executiva i que en alguns casos l'espionatge es va produir a Bèlgica. Elaportat també acredita que el dispositiu que es va utilitzar per accedir als telèfons és espanyol, i que el programari utilitzat només el poden adquirir els estats. "La llengua continua sent un cavall de batalla de l'Estat", ha denunciat Escuder.L'estiu de 2022 van començar a sospitar i els peritatges es van fer durant la tardor. Aquest peritatge va concloure que tots els telèfons investigats estaven afectats. La demanda té tres passos: la legitimació i forma, la instrucció del cas i el judici. Ara com ara, Bèlgica ja ha admès a tràmit la querella i s'està investigant. En concret hi ha cinc telèfons espiats. Els afectats van començar a sospitar en veure coses estranyes als seus dispositius, però també pel "context" de l'Estat, cosa que els va portar a investigar aquestes sospites. "No fem res que sigui il·legal, tot és públic, no sabem què esperaven trobar", ha afirmat Escuder. Les víctimes de l'espionatge són membres de l'executiva, que són voluntaris i tenen feines al marge de Plataforma."Demandem l'Estat, però qui comet els delictes no és l'Estat, sinó uns funcionaris concrets", ha afirmat. És per això que Plataforma vol que s'identifiquin aquestes persones concretes, i si van dur a terme l'espionatge de manera il·legal, com sospiten, o bé per ordre judicial, que en aquest cas hauria de venir de part del Tribunal Suprem. El ciberespionatge contra Plataforma per la Llengua se suma al Catalangate, destapat fa més d'un any contra persones vinculades al moviment independentista, i que amb prou feines ha avançat als tribunals. També per això, l'entitat ha volgut obrir la via de la justícia belga, amb l'esperança que tingui més continuïtat que la de la justícia espanyola.La diferència respecte del Catalangate és que s'ha pogut identificar un dels telèfons que va enviar el programari espia, i és un telèfon espanyol. També s'han trobat restes de Pegasus, però també de Predator. Aquests programes espien el telèfon durant un temps i després desapareix. "De rastre n'hi ha a tots, i programa actiu hi era en un dels telèfons", ha explicat l'advocat Jover. El president de l'organització ha denunciat que els estats espanyols i francès van "en contra del català" i que Espanya espia diversos membres de l'entitat. "Això vulnera el codi penal belga i el dret europeu i és inadmissible que se'ns espiï", ha explicat. Alguns dels membres espiats són residents a Brussel·les i Plataforma té una entitat amb seu a la capital belga.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola