Aragonès anuncia una «gran aliança» amb el sud de França sobre la contaminació en els ports

Viatge a Marsella

El president del Govern,, ha anunciat aquest dimecres un acord amb el president de la regió Sud de França,, per crear unaamb l’objectiu de fixar criteris compartits sobre la contaminació. Així ho han tancat en una trobada en què també s’han centrat a. Sobre l’aliança de ports, han detallat que, per ara, estarà integrada pels deL’objectiu d’ambdós presidents és, però, estendre el pacte "a". "Si cadascun de nosaltres batallem individualment no ens en sortirem: les operadores buscaran ports que siguin menys exigents", ha subratllat Aragonès. Per ara, els detalls sobre l'acord no estan definits, però Aragonès ha avançat que se signarà "en les setmanes vinents".Ara com ara, l'objectiu passa per fixar criteris sobre la contaminació provocada pels creuers i el trànsit de mercaderies, i així "". És a dir, unificar la normativa a tots els ports per tal que no hi hagi territoris més atractius per les operadores. "No es tracta de competir entre nosaltres per veure qui ofereix el port més barat i més fàcil per contaminar, sinó d'acordar uns estàndards conjunts", ha insistit Aragonès.Muselier i Aragonès han coincidit que ambdós territoris comparteixen "els mateixos problemes" i han celebrat que es tracta d'un "" per començar a avançar en la reducció d'emissions a la Mediterrània. Amb tot, han detallat que l'aliança de ports també inclou una "aposta" per lacentrada a impulsar "projectes compartits i la defensa dels interessos de la regió davant les institucions europees".

L'acord entre Aragonès i Muselier s'emmarca en la visita que el cap de l'executiu català ha fet aquest dijous a Marsella. Durant el matí, Aragonès ha visitat la planta de producció d'hidrogen verd de Fons-sur-Mer, i s'ha trobat amb alguns dels responsables de GRTgaz, la principal operadora gasística de la regió. A banda de la reunió amb el president de la regió Sud del país, el president del Govern també ha mantingut una trobada amb el president del Consell Mundial de l'Aigua, Loïc Fauchon.

