Mor el jugador de «VALORANT» de 19 anys Karel Asenbrener

Notícia tràgica en el món dels esports electrònics o e-sports i, concretament, del "VALORANT". El jugador de la VCT EMEA, la competició més prestigiosa d'aquest videojoc, Karel "Twisten" Asenbrener ha mort la matinada d'aquest dimecres als 19 anys, segons ha comunicat el seu equip, el Team Vitality.

Rest in Peace Karel ❤️ pic.twitter.com/F3JjY9aCef — Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) June 7, 2023

No han transcendit les causes de la defunció, però el mateix equip francès ha aprofitat l'anunci per recordar la importància de la. Amb tot, la mort prematura d'Asenbrener ha colpit el sector del gaming en general i els missatges de condol no s'han fet esperar a les xarxes socials.La nit abans de la mort, el mateix Twisten va publicar un tuit en què desitjava "" als seus seguidors. Dos anys abans, el 2021, havia anunciat que, una situació que s'havia allargat fins ara, tal com havia admès en alguna entrevista recent.

