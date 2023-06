El Primavera Sound cancel·la els concerts de dijous a Madrid per la borrasca Òscar

Elno arrencarà aquest dijous acom estava previst. Les fortes pluges dels darrers dies a la capital de l'Estat per lahan deixat laimpracticable i l'organització del festival ha hagut d'anunciar amb un comunicat la suspensió de la jornada inaugural després del pas per Catalunya.Cap dels concerts de dijous serà reubicat, mentre que els de divendres i dissabte es mantenen en peu.pel temporal i la previsió meteorològica de dijous tampoc convida a l'optimisme. Per això, aquells que tinguin entrades per la primera nit de concerts, podran accedir als de divendres o dissabte si ho desitgen, mentre que, d'altra banda, podran demanar elLa decisió ha estat presa de manera coordinada amb lai l', tot seguint les recomanacions i consideracions dels informes tècnics pertinents, ha justificat el Primavera Sound. Amb tot, el gran dia d'obertura ha quedat en res "" i caldrà esperar per gaudir del festival lluny de Catalunya.

