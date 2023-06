El que va del local al nacional

A vegades les segones joventuts polítiques arriben quan menys te les esperes. És el que li ha passat a. Per als qui no el recordin va ser l'alcalde d'Arenys de Munt que va impulsar la primera consulta local independentista, l'any 2009. Aleshores era alcalde independent en una candidatura vinculada a Iniciativa (Arenys de Munt 2000) i va ocupar el càrrec entre 2007 i 2011. Va entrar a la política de partits el 2010, de la mà de Reagrupament, i va anar de número dos per Barcelona a les eleccions al Parlament d'aquell any, però no va resultar escollit. Des d'aleshores, mai ha deixat l'activisme independentista, però ja més des de la base.. Móra hi té vincles familiars i hi va anar a parar després de jubilar-se com a mestre a l'Escola Pia de Mataró. A Tarrés, fins ara hi governava ERC i ell s'ha presentat per Junts malgrat que en tot moment la seva intenció, i la dels republicans del poble, és anar a la una. Les eleccions van ser en llistes obertes i Junts va obtenir tres regidors i ERC dos . Móra no va ser el candidat més votat, però serà l'alcalde. L'experiència i la disponibilitat són un grau.