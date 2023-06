Detingut a la Corunya un home per quadruplicar la taxa d'alcohol mentre conduïa amb el fill a la falda

Diversos agents de lahan detingut aquest dimecres a la Corunya un home per donar positiu en la prova d'alcoholèmia després de ser interceptat en un control preventiu d'alcohol i drogues. El més greu, però, és que portavaquan va ser aturat, segons han informat fonts del cos.Concretament, va ser a la localitat corunyesa d'on els agents van descobrir aquest pare amb el nen a la falda en el lloc de conductor, sense cap element de retenció. En fer-li les proves d'alcoholèmia, va donar un resultat d', i va quadruplicar la taxa màxima permesa per poder conduir. Per aquest motiu, està sent investigat com a possible autor d'unEl conductor, amb domicili a, a Pontevedra, haurà de respondre penalment davant dels jutjats de la localitat dei s'enfronta amb prou feines de tres a sis mesos de presó i la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors entre un i sis anys. La custòdia del fill, d'altra banda, no corre perill.

