Com evitar rebre la propaganda electoral de les eleccions del 23-J

Com donar-se de baixa de l'enviament de propaganda electoral pel 23-J

Lesja estan convocades i això implica engegar tota la maquinària electoral. Precisament una d'aquestes conseqüències és l'enviament de. A banda de la papereta del cens que informa en quin col·legi i urna cal anar a votar el, també arribarà la publicitat de cadascun dels partits demanant el vot i, en alguns casos, incloent-hi la seva papereta i un sobre per anar a votar. Però per a qui li molesti, des del 2019 està permès donar-se deAbans de tot cal tenir en compte que la data límit per donar-se de baixa de l'enviament de propaganda electoral és el. Més enllà d'aquesta data, qualsevol petició no serà considerada. A aquesta decisió s'hi van acollir el passatgairebé 900.000 ciutadans a tot l'Per poder donar-se de baixa en aquest termini, caldrà omplir undes del lloc web de l'(INE), que també s'haurà de torna a enviar en cas que es vulgui tornar a rebre publicitat. Per fer-ho, en ambdós casos s'ha d'utilitzar algun dels sistemes d'identificació habituals en els tràmits amb l'administració, com són elo elAmb això, l'no facilitarà les dades dedels electors que es posen a disposició dels partits perquè facin l'de propaganda electoral. El tràmit té validesa permanent i no cal repetir en cadascun dels comicis, i si es rep algun sobre de partits polítics només serà perquè l'han introduït directament a la

