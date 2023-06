Vot per correu a les eleccions del 23-J per internet: requisits i com demanar-lo

Què es necessita per demanar el vot per correu per internet?

Qui pot fer servir l'aplicació Auto Firma?

Després de la sorpresa i la paràlisi inicial, arriba la recerca de solucions. Leshan agafat tothom desprevingut. El pròxim, tots els ciutadans de l'Estat majors de 18 anys estan cridats a les urnes per triar quins seran els nous diputats i senadors i, en definitiva, quin govern s'instal·la a les Corts. N'hi ha uns quants, però, que no podran anar als col·legis electorals, ja que els comicis arribaran en plenes vacances d'estiu, i hauran d'optar per emetre el seu. Repassem a continuació tot el que cal saber perEl primer que cal fer és presentar una sol·licitud ali firmar-la electrònicament amb l'aplicació. Aleshores, en cas de ser acceptada per l', es remetrà la documentació de vot per correu postal a la direcció que s'hagi indicat a la sol·licitud. A partir d'aquí, cal enviar el vot a un empleat de Correus, que lliurarà un justificant a l'elector. El termini per votar per correuEl requisit fonamental per poder demanar el vot per correu de manera telemàtica, a més de tenir la nacionalitat espanyola, és que la persona en qüestió pugui autentificar i firmar electrònicament la sol·licitud. Per això, cal disposar d'uno un, així com tenir instal·lada l'AutoFirma, que es pot descarregar des de la mateixa pàgina web de Correus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola