Bellingham, un pelotero para reforzar el centro del campo del Real Madrid. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/ajaX4I6XHn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) June 7, 2023

Elnomés ha pogut guanyar laaquest any, iha decidit fer un moviment clau per intentar revolucionar l'equip. El president blanc ha decidit trencar la banca i ha tornat a deixar-se una xifra milionària per fitxar el futbolista anglès Jude Bellingham. La incorporació ha estat confirmada pel seu club d'origen, elEl migcampista anglès de només 19 anys arriba per una xifra de 103 milions d'euros fixos, sense tenir en compte bonificacions que s'haurien de pagar al club alemany si el futbolista compleix una sèrie d'objectiu amb el Reial Madrid. D'aquesta manera, el club blanc firma la seva primera incorporació després de les sortides deDe retruc, Bellingham s'ha convertit en el segon fitxatge més car de la història del Reial Madrid. Els 103 milions d'euros només queden superats pels 115 que va costar, precisament, el fracàs d'Hazard. Per darrere queden(94 milions d'euros),(80) i(77,5).

