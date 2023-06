La CUP no pactarà amb Junts i ERC a Vilafranca i el PSC tindrà l'alcaldia

Vilafranca del Penedès 2023 Totes les dades Cens total: 28.287 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.525 54,88% Abstencions: 12.762 45,11% Vots nuls: 259 1,66% Vots en blanc: 278 1,82% Partit Vots % Regidors

Ladeha anunciat que no donarà suport a la proposta de fer un pacte de govern amb, fet que apropa el camí alper governar en solitari després de la victòria a les eleccions municipals del 28-M . Postconvergents i republicans havien ofert als anticapitalistes fer un acord alternatiu al govern en minoria anunciat pel PSC, de manera que l’executiu el formessin 12 regidors davant els 8 dels socialistes. Els cupaires, però, hi han tancat la porta.La formació ho ha acordat en assemblea, ratificant l’anunci que van fer en, quan van asseverar que no pactarien capdel PSC o Junts "perquè significaria continuar amb les polítiques de sempre, sense possibilitat de propostes transformadores". “Aquest possible pacte independentista és el segon plat per Junts per Vilafranca, el qual no dubtarà a tornar a configurar la sociovergència dels darrers anys”, ha afirmat aquest dimecres la cap de llista de la CUP a Vilafranca,La decisió de la CUP arriba després que Junts anunciés als mitjans la intenció de formar un pacte independentista i que ERC s’hi avingués públicament amb un comunicat, posant sobre la taula diversos condicionants. Entre aquests, demanava ostentar l’alcaldia durant els primers dos anys de la legislatura, incrementar el pressupost per a habitatge i activar diversos equipaments al llarg del mandat, com eli la. "Són punts buits de contingut i no garanteixen polítiques transformadores", ha afirmat Soler, que considera la proposta de pacte un "xec en blanc" per la seva "falta de concreció".

