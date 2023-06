Totes les grans estrenes de sèries i pel·lícules que no et pots perdre aquest estiu

Les millors estrenes de cinema de l'estiu

No Hard Feelings (23 de juny)

Una vida no tan simple (23 de juny)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (28 de juny)

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One (12 de juliol)

Elemental (14 de juliol)

Oppenheimer (20 de juliol)

Barbie (21 de juliol)

Insidious: The Red Door (21 de juliol)

Gran Turismo (12 d'agost)

Campeonex (18 d'agost)

Blue Beetle (18 d'agost)

Les sèries que no et pots perdre d'estrena aquest estiu

Poquita Fe (4 de juliol) - Movistar

Full Circle (12 de juliol) - HBO Max

La supervivencia de una chica con curvas (13 de juliol) - Netflix

Foundation, temporada 2 (14 de juliol) - Apple TV+

Futurama, temporada 8 (24 de juliol) - Disney+

Good Omens, temporada 2 (28 de juliol) - Amazon Prime

Un cuento perfecto (28 de juliol) - Netflix

[intext]Sabem tots plegats que l'estiu encara no ha arribat, però pels carrers ja s'ensuma el flaire de l'època preferida per a la immensa majoria. El bon temps, les vacances, la platja (o la muntanya)... però també tenir la tranquil·litat de poder endinsar-se en una sala de cinema o escarxofar-se al sofà a veure bones sèries. Per això mateix us hem volgut fer la feina i us presentem la llista de les millors estrenes dels pròxims mesos. Cinema i plataformes per gaudir del bon temps a la vostra manera.Molts plats forts del 2023 s'estrenaran aquest estiu. A l'horitzó tenim la batalla que protagonitzaran Christopher Nolan i Greta Gerwig a finals de juliol amb les seves noves dues grans obres, però els espectadors podran anar als seus cinemes de confiança a veure noves entregues de blockbuster, comèdies... i altres sorpreses. Aquí teniu la llista de les millors.Quan està a punt de perdre casa seva de la infància, Maddie (Jennifer Lawrence) descobreix un curiós anunci de feina: uns adinerats pares controladors estan buscant algú que surti en una cita amb el seu introvertit fill de 19 anys, Percy, abans que aquest aneu a la Universitat. Sorprenentment, Maddie descobreix aviat que la poca traça de Percy no està tan clara. Comèdia esbojarrada protagonitzada per una Lawrence fora del seu registre habitual.Una de les pel·lícules espanyoles més importants de tota la temporada, protagonitzada pel català Miki Esparbé. Aborda la vida d'un jove arquitecte que no es troba a gust amb la seva vida actual, encara que tot li vagi bé. En conèixer a una altra mare comença a descobrir una nova perspectiva de la paternitat i del fet de ser adult.És indubtable que deu ser, per a molts, la més esperada de tot el 2023. El punt final de Harrison Ford interpretant l'aventurer Indiana Jones -que també es podrà veure en català- reunirà milions de persones a les sales de cinema. Serà la primera i última vegada que Ford es posi el barret i agafi el fuet sense estar a les ordres d'Steven Spielberg en la direcció. Imagineu-vos la importància que la seva preestrena serà al Festival de Cannes.Poques coses podem dir de la sèptima i penúltima (segons el previst) entrega d'una de les sagues d'acció més importants de tota la història de Hollywood. Tom Cruise tornarà a interpretar Ethan Hunt en una nova trama d'aventures, salts impossibles i escenes impossibles.Qualsevol producció de Pixar provoca furor amb tan sols la presentació del títol. És per això que Elemental és una de les més esperades. En una ciutat on conviuen el foc, l'aigua, la terra i l'aire, una jove plena de foc i un paio que flueix descobriran com tenen de molt.Cristopher Nolan vol redimir-se després de la irregular Tenet (que ell mateix va definir com el seu projecte més ambiciós) i ho pot aconseguir amb Oppenheimer. Primer, per la història. La història sobre el físic (interpretat per Cilian Murphy) i la bomba atòmica. Segon, pel repartiment, que és d'Oscar. I tercer, pel relat. La lluita fora de càmeres amb Barbie pot marcar un estiu entretingut.Un dels esdeveniments cinematogràfics de tot el 2023. El nou film de Greta Gerwig aglutinarà un repartiment carregat de fantasia i situarà l'espectador en un escenari pràcticament inimaginable en una història per a la gran pantalla (i per a adults). Una Barbie, que viu rodejada de les seves "iguals" a Barbieland, és expulsada per no ser "prou perfecte". I no sabem res més. El tràiler ja deixa amb la boca oberta. S'estrena el mateix dia que una de les altres pel·lícules de l'any.Cinquena part de la famosa faga de terror, que se situa deu anys després dels esdeveniments del Capítol 2, quan el seu fill Dalton comenci la universitat. Tornaran a aparèixer Patrick Wilson i Rose Byrne com a protagonistes.Basada en una història real (i també el videojoc), la pel·lícula explica com va complir el seu somni un adolescent que jugava a Gran Turisme, joc en què va guanyar una sèrie de competicions patrocinades per Nissan, i que li va servir de trampolí per acabar convertint-se en un pilot de carreres professional.Continuació de la famosa pel·lícula de Javier Fesser, que abandona el bàsquet per endinsar-se per error al fascinant món de l'atletisme de la mà d'una entrenadora novella. Entre les dures exigències de la nova disciplina i la sorprenent capacitat de l'entrenadora per atraure tota mena de desgràcies i calamitats, tot acabarà sortint del revés.Un adolescent mexicà troba un escarabat alienígena que li proporciona una armadura superpoderosa. Adaptació independent d'un dels personatges adolescents més estimats de l'univers DC de còmics.En les ficcions televisives, tot pot canviar. Els calendaris de les sèries sol ser molt més volatil, donades les circumstàncies de dos factors: la vaga de guionistes que plana encara sobre Hollywood i que les plataformes intenten controlar les seves novetats amb comptagotes. Aquestes, per ara, són les millors que ja tenim confirmades:Raúl Cimas i Esperanza Pedreño protagonitzen aquesta sèrie espanyola que serà la nova delícia d'aquells amants de l'humor fàcil fet amb el segell de la indústria estatal. Costumbrista, que pretén posar gràcia a les escenes quotidianes que més ens crispen els nervis als adults de mitjana edat.El gran director nord-americà Steven Soderbergh presenta una minisèrie de 6 capítols que aborda na investigació sobre un segrest fallit descobreix secrets guardats des de fa molt de temps que connecten múltiples personatges i cultures a la ciutat de Nova York actual.Una de les sèries més esperades perquè està promocionada per la productora A24, una de les més importants del panorama exterior a Hollywood. La història tracta sobre una dona negra, de complexió gran i recent soltera, anomenada Mavis. Aquesta està inesperadament amb què ha de refer la seva vida després d'haver posat totes les esperances en un sol home, però està decidida no només a sobreviure, sinó a prosperar amb el suport de la família que ha triat.Segona part de l'adaptació televisiva de les obres magnànimes d'un dels escriptors de ciència-ficció més importants de tots els temps, Isaac Asimov. La nova fornada d'episodis seguirà la trama just on la va deixar.Una dècada després torna una de les millors sèries d'animació adulta de la història. Creació de Matt Groening -sí, el responsable de The Simpsons-, tornarà de la mà de Hulu i a l'estat espanyol ens arribarà a través de Disney. Seran 20 episodis que seguiran les vides de Fry, Leela, Bender i companyia deu anys després dels successos de l'última temporada.Quatre anys després d'aquesta meravellosa de la novel·la de Neil Gaiman (també creador i guionista de la sèrie) i Terry Pratchett, aterra la segona part de la història postapocalíptica que barreja la Bíblia, la ciència-ficció i l'humor britànic.Adaptació de l'èxit literari d'Elisabet Benavent del mateix nom, amb Ana Castillo i Álvaro Mel com a protagonistes. És hereva d'un imperi hoteler. Ell ha de dur a terme tres treballs per arribar a final de mes. Però quan els seus camins s'uneixen, s'adonen que només es poden ajudar entre ells a recuperar l'amor de les seves vides.

